疑心臟不適自撞分隔島 高雄自小貨車駕駛送醫搶救不治

林姓男子駕駛後方載著木板的自小貨車今天下午1時19分許行經高雄市翠華路快車道時，突然自撞分隔島，雖撞擊力道不大，但警發現坐在駕駛座上緊繫安全帶的林男已無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治；據了解，林男有心臟及疾病，疑身體不適自撞，詳細死因將報請檢察官相驗。

左營警分局交通分隊警方今天下午1時19分許接獲民眾報案，指翠華路上有交通事故發生，警方隨即派員前往處理。

警消抵達現場時，發現自小貨車的林姓男子（46歲）坐在駕駛座上一動也不動，救護員檢視林男狀況，發現他身上雖已無明顯外傷，但無生命跡象，火速解開他的安全帶，將他搬下車送醫搶救。

由於林男自小貨車車損狀況不嚴重，警方懷疑林男是否身體不適才自撞，通知家屬到院，但林經搶救後，於下午2時38分宣告不治。

據悉，林男有心臟疾病，有就醫記錄，疑身體不適發生自撞意外，警方將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。