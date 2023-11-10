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烏來山區午後陣雨…騎士遭山坡掉落石塊擊中 小腿見血緊急送醫
新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4段，遭山坡掉落石塊擊中左小腿當場流血，由救護車送醫急救後無大礙。
新北市消防局今天下午3時35分獲報，台九甲線9.5公里、烏來區新烏路4段往烏來市區方向，因路旁邊坡有零星落石滾落，機車騎士謝姓男子（39歲）正好騎車路過，遭一顆長寬高各約10公分的落石擊中左小腿，造成長約7公分撕裂傷，當場流血，意識清醒，由烏來消防分隊救護車送往新店耕莘醫院治療後無大礙。
新店警方到場發現路上散落不少零星落石，由員警徒手排除後交通恢復順暢。新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋提醒，近日天氣多變易降雨，山區易發生落石、土石流等災害，提醒駕駛用路人應隨時注意天候、路況，減速慢行，避免發生危險。
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