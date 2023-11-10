快訊

肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

「卡神」楊蕙如詐977萬元答辯狀況外 法官酸：開庭前要做功課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏來山區午後陣雨…騎士遭山坡掉落石塊擊中 小腿見血緊急送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4段，遭山坡掉落石塊擊中左小腿當場流血，由救護車送醫急救後無大礙。

新北市消防局今天下午3時35分獲報，台九甲線9.5公里、烏來區新烏路4段往烏來市區方向，因路旁邊坡有零星落石滾落，機車騎士謝姓男子（39歲）正好騎車路過，遭一顆長寬高各約10公分的落石擊中左小腿，造成長約7公分撕裂傷，當場流血，意識清醒，由烏來消防分隊救護車送往新店耕莘醫院治療後無大礙。

新店警方到場發現路上散落不少零星落石，由員警徒手排除後交通恢復順暢。新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋提醒，近日天氣多變易降雨，山區易發生落石、土石流等災害，提醒駕駛用路人應隨時注意天候、路況，減速慢行，避免發生危險。

新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4 段，遭山坡掉落石塊擊傷左小腿送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4 段，遭山坡掉落石塊擊傷左小腿送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4 段，遭山坡掉落石塊擊傷左小腿送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4 段，遭山坡掉落石塊擊傷左小腿送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4 段，遭山坡掉落石塊擊傷左小腿送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4 段，遭山坡掉落石塊擊傷左小腿送醫。記者王長鼎／翻攝

落石 烏來

延伸閱讀

6間烏來、北投溫泉推薦，3小時泡湯休息最佳選擇

烏來山區傳盜採台灣肖楠500公斤 山老鼠轉售藝品雕刻店被逮

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

影／新北烏來驚傳倉庫火警！冒出大量濃煙 出動大批人車搶救

相關新聞

獨／疑糾紛遭反撲 搗毀高雄酒店1樓、無差別砸車有內情

高雄市新興區今天凌晨發生無差別砸車滋事事故，據傳，疑某酒店股東的手下與某茶行人士發生糾紛，要對茶行人士找碴，曾找人開車撞...

嘉義市大樓建築工地電梯夾死工人 檢解剖：胸部壓迫窒息死亡

嘉義市有處興建中工地6日中午，發生電梯夾死監視器工人意外，檢警相驗，死者楊姓工人胸部撕裂傷、胸廓變形，嘉檢今天解剖結果，...

疑心臟不適自撞分隔島 高雄自小貨車駕駛送醫搶救不治

林姓男子駕駛後方載著木板的自小貨車今天下午1時19分許行經高雄市翠華路快車道時，突然自撞分隔島，雖撞擊力道不大，但警發現...

桃園平鎮5車連環追撞！瓦斯鋼瓶散落一地 車體變形、4人受困

桃園市平鎮區快速路三段今天下午3時傳出一起嚴重車禍，1輛大貨車與1輛轎車、3輛載有瓦斯鋼瓶的小貨車發生追撞，撞擊力道強勁...

烏來山區午後陣雨…騎士遭山坡掉落石塊擊中 小腿見血緊急送醫

新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4 段，遭山坡掉落石塊擊中左小腿當場流血，由救護車送醫急救...

疑酒駕釀禍！印尼籍衝浪選手騎車自撞 頭部受創傷重不治

一名來台參加國際衝浪公開賽的印尼籍男子，今天凌晨在台東台11線發生嚴重車禍，送醫後傷重不治。主辦單位台東縣政府已經透過印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。