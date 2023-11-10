影／鄰居處不好…竟冒用鄰居電話檢舉交通違規218次 她下場慘了

台中市50歲洪女長期與58歲張姓女鄰居不合，洪去年起竟冒用張女的電話與住址資料，半年內檢舉違規車輛高達218次；近日張女接獲警方查證電話發現，洪女冒用她的電話與住址檢舉，憤而向洪女提出偽造文書及違反個資法告訴，警方規受理函送。

據了解，洪女與鄰居張女長期因房屋加蓋等問題發生糾紛，洪女見路邊常有違停車輛，想檢舉又怕被報復，竟冒用張女的電話及地址，在去年2月起至今年7月間，向警察局檢舉交通違規高達218次。

洪女以為神不知鬼不覺，未料最近警方撥打檢舉人所留電話，要進一步確認相關檢舉內容，張女卻一問三不知，揭發張女電話與地址遭鄰居洪女冒用，張女氣得報警並提告。

馬岡派出所依規定受並以偽造文書及違反個資法函送。警方呼籲，民眾檢舉交通違規應依違反道路交通管理正確填寫姓名、身分證統一編號、住址及電話號碼，切勿冒用他人身分資料檢舉，以免觸法。