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大巨蛋火災搶救「水壓不足」？消防局澄清：足夠因應

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
台北市消防局今天下午在台北大巨蛋實施火災搶救演練，市議員林延鳳（左）也到現場勘查，台北市消防局副局長許志敏（右）針對消防救災問題交換意見 。記者林俊良／攝影
台北市消防局今天下午在台北大巨蛋實施火災搶救演練，市議員林延鳳（左）也到現場勘查，台北市消防局副局長許志敏（右）針對消防救災問題交換意見 。記者林俊良／攝影

大巨蛋兩場賽事將登場，台北市消防局今實施火災搶救演練。台北市議員林延鳳發現最新火災搶救計畫說明表，自爆周邊水源流量不夠，未來發生火災最嚴重恐全市水車都不夠救。消防局表示，建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，強調搶救水源足夠，可加派消防車組、運用鄰近水源及大巨蛋蓄水池因應。

台北市消防局今天下午在台北大巨蛋實施火災搶救演練，市議員林延鳳也到現場勘查表示，大巨蛋火災搶救計畫仍停留在柯市府時期2015年版本，消防局因應大巨蛋將啟用「火速」更新4頁內容，也坦承「量體大，人員疏散較一般場所不易」、「體育館內通道為多重連通設計，路徑較為複雜，火災時消防員於室內易迷失方向」、「無線電收訊不良」等。

她說，大巨蛋內部有連接送水管卻「無中繼幫浦」，本身水源流量每分鐘僅約2萬公升，若發生25%火災，此流量只有所需每分鐘30.6萬公升的6.54%，遑論全區著火所需更達每分鐘76.5萬公升，本身水源流量供需比將下修為2.61%，根本杯水車薪。

消防局回應，今天大巨蛋場館演練，針對場館員工自衛消防編組進行實際現場動態演練操作，落實場所消防防護計畫的自主防火管理及應變作為，並由消防局配合火災搶救演練。

消防局說，大巨蛋建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，不容易擴大延燒，且座位區為耐燃材質，比賽球場範圍火載量低，依消防署頒搶救計畫設計受損程度計算，當大巨蛋著火受損程度達1%時，其所需流量為每分鐘7650公升，依現場水源計算可獲得流量2萬232公升，換算初期可因應火災受損程度約2.64 %。進一步換算大巨蛋樓地板面積約349坪，仍可持續依火場延燒情形加派消防車組前往，並有效運用鄰近水源及容量440噸的大巨蛋蓄水池採水使用，以保救災水源不中斷，依照現場水源狀況足夠因應火災搶救。

台北市消防局今天下午在大巨蛋實施火災搶救演練。台北市議員林延鳳發現最新火災搶救計畫說明表，自爆周邊水源流量不夠，未來發生火災最嚴重恐全市水車都不夠救。消防局表示，建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，強調搶救水源足夠，可加派消防車組、運用鄰近水源及大巨蛋蓄水池因應。記者林俊良／攝影
台北市消防局今天下午在大巨蛋實施火災搶救演練。台北市議員林延鳳發現最新火災搶救計畫說明表，自爆周邊水源流量不夠，未來發生火災最嚴重恐全市水車都不夠救。消防局表示，建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，強調搶救水源足夠，可加派消防車組、運用鄰近水源及大巨蛋蓄水池因應。記者林俊良／攝影
大巨蛋兩場賽事將登場，台北市消防局今實施火災搶救演練，並針對場館員工自衛消防編組進行實際現場動態演練操作，落實場所消防防護計畫的自主防火管理及應變作為。記者林俊良／攝影
大巨蛋兩場賽事將登場，台北市消防局今實施火災搶救演練，並針對場館員工自衛消防編組進行實際現場動態演練操作，落實場所消防防護計畫的自主防火管理及應變作為。記者林俊良／攝影
台北市消防局今天下午在大巨蛋實施火災搶救演練。台北市議員林延鳳發現最新火災搶救計畫說明表，自爆周邊水源流量不夠，未來發生火災最嚴重恐全市水車都不夠救。消防局表示，建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，強調搶救水源足夠，可加派消防車組、運用鄰近水源及大巨蛋蓄水池因應。記者林俊良／攝影
台北市消防局今天下午在大巨蛋實施火災搶救演練。台北市議員林延鳳發現最新火災搶救計畫說明表，自爆周邊水源流量不夠，未來發生火災最嚴重恐全市水車都不夠救。消防局表示，建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，強調搶救水源足夠，可加派消防車組、運用鄰近水源及大巨蛋蓄水池因應。記者林俊良／攝影
台北市消防局今天下午在台北大巨蛋實施火災搶救演練，市議員林延鳳（左）也到現場勘查，台北市消防局副局長許志敏（右）針對大巨蛋消防救災問題回應媒體提問。記者林俊良／攝影
台北市消防局今天下午在台北大巨蛋實施火災搶救演練，市議員林延鳳（左）也到現場勘查，台北市消防局副局長許志敏（右）針對大巨蛋消防救災問題回應媒體提問。記者林俊良／攝影
台北市消防局今天下午在台北大巨蛋實施火災搶救演練，針對場館員工自衛消防編組進行實際現場動態演練操作，落實場所消防防護計畫的自主防火管理及應變作為。記者林俊良／攝影
台北市消防局今天下午在台北大巨蛋實施火災搶救演練，針對場館員工自衛消防編組進行實際現場動態演練操作，落實場所消防防護計畫的自主防火管理及應變作為。記者林俊良／攝影
大巨蛋兩場賽事將登場，台北市消防局今實施火災搶救演練，針對場館員工自衛消防編組進行實際現場動態演練操作，落實場所消防防護計畫的自主防火管理及應變作為，並由消防局配合火災搶救演練。記者林俊良／攝影
大巨蛋兩場賽事將登場，台北市消防局今實施火災搶救演練，針對場館員工自衛消防編組進行實際現場動態演練操作，落實場所消防防護計畫的自主防火管理及應變作為，並由消防局配合火災搶救演練。記者林俊良／攝影

大巨蛋 火災 流量

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