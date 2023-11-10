影／高雄三寶駕駛迴轉…18歲男騎士急閃躲 仍被轎車攔腰撞上
高雄市楠梓區今天上午11時20分許，70歲林姓男子駕駛轎車行經創新路與寶溪北街口時，林男突然回轉與直行18歲曾姓男騎士當場碰撞，幸好曾男被撞後，機警跳車僅輕傷自行就醫，至於詳細肇責，交通大隊仍在分析研判。
從後方的行車記錄器可見，林男停在路口紅燈轉綠時，隨即跨越雙黃線要回轉，而對向曾男見紅燈轉綠，遂向前直行，影片中，雖無法看清楚林男是否有打左轉燈，照理說，林男也應禮讓直行騎士，但林當時逕自左轉，一點也沒有要等待直行車先行的跡象。
而曾男當下雖向右閃躲，仍來不及被林男轎車攔腰撞上，剎那間，林男機警跳車，僅輕傷自行就醫。而警方指出，雙方駕駛均無飲酒情事。至於詳細肇責，需調查後送交通大隊分析研判，警呼籲，勿任意跨越車道行駛，以確保行車安全。
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