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影／中和紅牌大重機禮讓救護車 被另一重機撞上滾3圈釀3傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蔡姓男子昨晚騎乘750西西紅牌重機新北市中和區一處十字路口停等禮讓欲左轉的救護車，慘遭雙載的張姓男子騎乘1000西西紅牌重機，疑因煞車不及從後方高速追撞，兩輛機車當場翻飛，張男機車更是翻滾多圈，這起車禍造成3人受傷送醫。經查，車禍當事人雙方酒測值均為零，相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清，但被撞的蔡男並無重機車駕照，警方也依違反道交條例開單告發。

新北市消防局昨晚7時許獲報，中和區景平路與大勇街口發生機車車禍有多人受傷，救護人員趕抵發現為兩輛紅牌重型機車發生追撞車禍，現場共明蔡姓男子（45歲）和情侶檔張姓男子（25歲）與劉姓女子（25歲）3人受傷，張男左手開放性骨折，傷勢最嚴重，劉女為四肢擦挫傷，蔡男除胸悶外，右腳及背部也受傷，3人均意識清楚，送醫後均無生命危險。

據了解，騎乘本田ADV750西西紅重機的蔡男騎車行經中和區景平路與大勇街口，聽到開啟蜂鳴器的救護車準備左轉，立即在路口停等禮讓，沒想到後方張男騎乘山葉MT101000西西紅牌重機後載劉姓女友，疑因車速過快，發現前方蔡男的重型機車為禮讓救護車，已停等在路口，煞車不及直接從後方高速追撞，蔡男連人帶車摔向路中分隔島，張男及劉女則是連人帶車在大馬路上連翻好幾圈。

蔡男及張男二酒測值均為零，相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清，但警方查出被撞的蔡男並無重機車駕照，依違反道交條例開單告發。中和警分局交通分隊長鄭文傑呼籲，駕駛人遇救護車於行經交叉路口及紅燈，須闖越停止線時，應立即禮讓救護車通行，且車輛間務必保持適當安全距離，並隨時採取必要之安全措施，以維道路交通安全。

蔡姓男子昨晚騎乘750西西紅牌重型機車在新北市中和區景平路與大勇街口停等禮讓左轉救護車，遭張姓男子騎騎1000西西紅牌重型機車從後方追撞，造成3人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子昨晚騎乘750西西紅牌重型機車在新北市中和區景平路與大勇街口停等禮讓左轉救護車，遭張姓男子騎騎1000西西紅牌重型機車從後方追撞，造成3人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子昨晚騎乘750西西紅牌重型機車在新北市中和區景平路與大勇街口停等禮讓左轉救護車，遭張姓男子騎騎1000西西紅牌重型機車從後方追撞，造成3人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
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