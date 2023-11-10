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荷包注意！國道3號這些服務區 警方將取締「飆仔」
為維護用路人安全，國道警察即日起每周將執行防制車聚飆車執法，將在國道3號清水、南投服務區進行環警監等單位舉發噪音、改裝車等違規行為，並請中區交控監控服務區狀況，蒐證後針對不法行為進行舉發、事後追查，呼籲用路人勿存僥倖心態。
國道警察第七公路警察大隊表示，近日發現清水、南投服務區有車隊進行車聚活動，部分用路人未能遵守交通規則，衍生治安、交通等問題。
本月起，國道警察第七大隊將每周執行防制車聚飆車執法，跨單位與台中市、南投縣環保、公路監理等單位進行舉發噪音、改裝車等違規行為稽查。
國道警察將編排路檢、測照及巡邏勤務，聯合環保（科技執法）、監理單位等，分別在清水、南投服務區及轄線主線執行專案取締。
服務區由工務段擺設安全錐，並由中區交控監控服務區狀況，協助警方蒐證後針對不法行為進行舉發及事後追查。
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