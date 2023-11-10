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影／疑身體不適...高雄小貨車自撞分隔島 46歲駕駛無生命跡象
林姓男子駕駛後方載著木板的小貨車今天下午1時19分許行經高雄左營區翠華路快車道時，突然車子偏移自撞分隔島，雖撞擊力道不大，但警消獲報趕抵現場，卻發現坐在駕駛座上的林男緊繫安全帶，但已無呼吸心跳，緊急將他送醫搶救。
左營警分局交通分隊警方今天下午1時19分許接獲民眾報案，指翠華路上有交通事故發生，警方隨即派員前往處理。
警消抵達現場時，發現自小貨車的林姓男子（46歲）坐在駕駛座上一動也不動，救護員檢視林男狀況，發現他身上雖已無明顯外傷，但無生命跡象，火速解開他的安全帶，將他搬下車送醫搶救。
由於林男自小貨車車損狀況不嚴重，警方懷疑林男是否身體不適才自撞，已通知家屬到院了解，釐清事故原因。
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