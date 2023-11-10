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影／台中違規左轉遭闖紅燈車高速撞 騎士噴飛翻多圈重落地

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓男子今天上午騎1輛紅色普通重型機車，經西屯區河南路違規左轉，對向直行的黃姓老翁則是闖紅燈煞車不及迎面撞上，結果蔡男當場噴飛載空中旋轉2、3圈後重摔柏油路，一旁目擊民眾全都嚇傻，蔡臉部、手腳多處受傷送醫，2人均無酒駕但都有違規，肇責比例釐清中。

台中第6分局今天上午6點多獲報，西屯區河南路二段、甘肅路二段路口有車禍，到場發現騎機車的蔡姓男子（22歲）和開車的黃姓老翁（74歲）擦撞，蔡全身多處擦傷送醫。

警方調閱路口監視器發現，蔡男當時騎機車未依規定兩段式左轉，直接沿河南路要左轉中科路，結果對向的黃翁則是闖紅燈通過，發現蔡靠近時已經煞車不及，左前車頭直接迎面撞上蔡。

蔡當場被撞飛，還在空中翻轉2至3圈後重摔馬路，有民眾行車記錄器拍下畫面PO網直呼太驚悚。警方查，蔡、黃均沒有酒駕，初判各自未依規定兩段式左轉、未依規定兩段式左轉，均有違規，詳細肇事則責任比例釐清中。

黃翁闖紅燈撞上違規左轉的蔡姓騎士。記者曾健祐／翻攝
黃翁闖紅燈撞上違規左轉的蔡姓騎士。記者曾健祐／翻攝
蔡姓騎士違規左轉，遭闖紅燈的黃翁撞飛。記者曾健祐／翻攝
蔡姓騎士違規左轉，遭闖紅燈的黃翁撞飛。記者曾健祐／翻攝

交通違規 車禍 撞飛

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