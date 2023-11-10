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嘉義市大樓建築工地電梯夾死工人 檢解剖：胸部壓迫窒息死亡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市有處興建中工地6日中午，發生電梯夾死監視器工人意外，檢警相驗，死者楊姓工人胸部撕裂傷、胸廓變形，嘉檢今天解剖結果，死因胸部遭受壓迫導致窒息死亡，意外死亡。

消防局6日中午12點58分獲案，市區友忠路一處工地傳電梯夾人意外，3人受困電梯，消防局特搜人員到場救援，發現電梯卡在地下1樓到1樓中間，有工人卡在電梯井與車廂壁體間，無生命跡象，直到下午2點半，才協助將工人遺體移出、3名民眾脫困。

警方調查，53歲楊姓工人與另名呂姓同事在地下1樓B1維修電梯監視器，這時B2有2名工人要搭電梯上樓，2人在B2走進電梯看到呂男在電梯內維修，按往8樓，不久聽到聲響，才聽到呂男表示疑似楊男被夾在B1電梯內，3人因此受困1樓與B1電梯間，消防員到場時，楊男遭夾在電梯明顯死亡，將死者拉出後再協助3人脫困。

市府社會處獲報要求廠商通報職安署南區職安中心，協助家屬辦理職業災害慰問救助。

嘉義市有處興建中工地6日中午，發生電梯夾死監視器工人意外。圖／讀者提供
嘉義市有處興建中工地6日中午，發生電梯夾死監視器工人意外。圖／讀者提供

電梯 工人 工安

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