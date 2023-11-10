獨／疑糾紛遭反撲 搗毀高雄酒店1樓、無差別砸車有內情

高雄市新興區今天凌晨發生無差別砸車滋事事故，據傳，疑某酒店股東的手下與某茶行人士發生糾紛，要對茶行人士找碴，曾找人開車撞人，反而傷及無辜機車騎士，棄車逃逸，雙方結仇，今天遭反撲，甚至傳出砸車滋擾後，有這名手下的女友還被滋事者帶走，直到今午獲釋。

高雄市新興區七賢一路寶成商辦大樓內的某酒店，今天凌晨5時20分，遭「球棒隊」砸毀大樓電梯口裝潢，連停在大樓前的5輛汽、機車也被砸損，傳出這家酒店股東的手下女友，當下也被押走，直到今天中午才獲釋。

據了解，酒店股東的1名手下行事衝動，曾與左營某茶行人士有糾紛，11月8日1名男子無照開租賃車，在高雄市新興區中正三路，撞傷2名騎士棄車逃逸，後來投案稱是怕無照開車受罰，才肇事逃逸。

據知情人士了解，這輛車疑和這場糾紛有關，酒店股東的手下要撞茶行人士，但沒撞著，離去後才發生車禍。不過，警方尚未證實外傳的內容。