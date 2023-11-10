聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／疑糾紛遭反撲 搗毀高雄酒店1樓、無差別砸車有內情
高雄市新興區今天凌晨發生無差別砸車滋事事故，據傳，疑某酒店股東的手下與某茶行人士發生糾紛，要對茶行人士找碴，曾找人開車撞人，反而傷及無辜機車騎士，棄車逃逸，雙方結仇，今天遭反撲，甚至傳出砸車滋擾後，有這名手下的女友還被滋事者帶走，直到今午獲釋。
高雄市新興區七賢一路寶成商辦大樓內的某酒店，今天凌晨5時20分，遭「球棒隊」砸毀大樓電梯口裝潢，連停在大樓前的5輛汽、機車也被砸損，傳出這家酒店股東的手下女友，當下也被押走，直到今天中午才獲釋。
據了解，酒店股東的1名手下行事衝動，曾與左營某茶行人士有糾紛，11月8日1名男子無照開租賃車，在高雄市新興區中正三路，撞傷2名騎士棄車逃逸，後來投案稱是怕無照開車受罰，才肇事逃逸。
據知情人士了解，這輛車疑和這場糾紛有關，酒店股東的手下要撞茶行人士，但沒撞著，離去後才發生車禍。不過，警方尚未證實外傳的內容。
茶行人士不滿酒店股東的手下恣意妄為，疑要教訓這名酒店股東的手下，今天凌晨「反撲」，疑因而揪眾持棍棒，到酒店樓下電梯口砸車、砸裝潢，前後約3分鐘，這名手下的女友也被帶走，經警方介入查辦全案後，女子才獲釋，但確實滋事原因，仍由警方查辦當中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言