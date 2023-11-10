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影／計程車左轉停路中禮讓行人 雙載機車閃避不及追撞

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

計程車司機周姓男子昨天開車行經新北市汐止區在十字路口左轉時，發現一名女子走在行人穿越道，周男為禮讓行人停在路中，蘇姓男子騎機車雙載直行明峰街，因未注意安全車距，一時閃避不及追撞計程車尾，所幸無人受傷。

新北市汐止警分局昨天下午4時許獲報，汐止區明峰街與湖前街口鄉生計程車與機車相撞車禍，員警迅速趕抵到場，經了解，周男（65歲）當時駕駛計程車行經汐止區明峰街欲左轉湖前街，正好一名女子推車行李箱走在行人穿越道上，周男為禮讓行人立即停車，停等在十字路口中央。

蘇姓男子（32歲）騎機車雙載在計程車右側直行明峰街，疑因未注意安全車距，一時閃避不及追撞計程車車尾，所幸車速不快，無人受傷，僅有車損。周男及蘇男酒測值均為零，員警測繪道路交通事故現場圖後，由雙方自行調解進行後續車損賠償。警方呼籲駕駛用路經路口均應減速慢行，以維自身及其他用路人安全。

周姓男子昨駕駛計程車行經新北市汐止區明峰街欲左轉湖前街，停路中禮讓行人，蘇姓男子騎機車雙載直行明峰街，因未注意安全車距，一時閃避不及追撞計程車尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
周姓男子昨駕駛計程車行經新北市汐止區明峰街欲左轉湖前街，停路中禮讓行人，蘇姓男子騎機車雙載直行明峰街，因未注意安全車距，一時閃避不及追撞計程車尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
周姓男子昨駕駛計程車行經新北市汐止區明峰街欲左轉湖前街，停路中禮讓行人，蘇姓男子騎機車雙載直行明峰街，因未注意安全車距，一時閃避不及追撞計程車尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
周姓男子昨駕駛計程車行經新北市汐止區明峰街欲左轉湖前街，停路中禮讓行人，蘇姓男子騎機車雙載直行明峰街，因未注意安全車距，一時閃避不及追撞計程車尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
周姓男子昨駕駛計程車行經新北市汐止區明峰街欲左轉湖前街，停路中禮讓行人，蘇姓男子騎機車雙載直行明峰街，因未注意安全車距，一時閃避不及追撞計程車尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
周姓男子昨駕駛計程車行經新北市汐止區明峰街欲左轉湖前街，停路中禮讓行人，蘇姓男子騎機車雙載直行明峰街，因未注意安全車距，一時閃避不及追撞計程車尾，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝

計程車司機 汐止

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