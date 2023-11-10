影／計程車左轉停路中禮讓行人 雙載機車閃避不及追撞

計程車司機周姓男子昨天開車行經新北市汐止區在十字路口左轉時，發現一名女子走在行人穿越道，周男為禮讓行人停在路中，蘇姓男子騎機車雙載直行明峰街，因未注意安全車距，一時閃避不及追撞計程車尾，所幸無人受傷。

新北市汐止警分局昨天下午4時許獲報，汐止區明峰街與湖前街口鄉生計程車與機車相撞車禍，員警迅速趕抵到場，經了解，周男（65歲）當時駕駛計程車行經汐止區明峰街欲左轉湖前街，正好一名女子推車行李箱走在行人穿越道上，周男為禮讓行人立即停車，停等在十字路口中央。