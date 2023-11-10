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獨／內埔分局長傳開公務車私會女友人 警署調查拔官
去年2月甫由南投縣仁愛警分局調升到屏東縣內埔分局分局長的莊順智，傳出遭人檢舉，疑多次開公務車遠從屏東到南投，甚至疑有私會女性友人情事，警政署調查屬實後，依違反紀律、品操將莊記過並拔官；莊倒台後，警署隨即發布派令，遺缺由枋寮分局長接替，枋寮分局長則由萬華警分局行政組長調升。
內埔分局長莊順智是中央警察大學交通學系62期，曾歷經台南縣警察局新營分局警備隊隊長，台南市警局督察室督察員、交大隊執法組及行政組組長、南市第三分局行政組組長以及南投縣警局仁愛分局分局長。
由於莊順智從南投仁愛分局長調升至內埔分局長，這次遭他人檢舉疑多次開公務車到南投，甚至有私會女性友人情事傳出，外界懷疑是否因曾擔任仁愛分局長，有地利之便。
依照警察人員獎懲辦法，違反品操紀律或言行失檢，影響警譽、情節嚴重者予以記過處分，警政署調查莊順智遭檢舉的行為屬實後，將其記過拔官。
莊順智倒台後，警政署隨即發布人事派令，內埔分局長遺缺由枋寮分局長郭譯隆接替，另枋寮分局長一職則由萬華分局行政組長林俊雄調升，人事派令下周一生效。
由於2年前任職台北市警察局士林分局的張姓副分局長，也曾因駕駛公務車接送女友人，市警局接獲檢舉，以里程計算油料費用約為新台幣50元，依公務員假藉職務上機會詐欺得利、背信、竊盜等罪將張函送。
張坦承私用公務車，但否認涉嫌詐欺等罪。檢察官認為，張男原本就有使用公務車的權限，且使用車輛前免經他人核准，駕駛公務車接送友人期間也未持公務車加油卡到加油站加油，難以認定張男有對士林警分局或加油站員工施用詐術。
但內埔分局長莊順智駕公務車遠從內埔開到南投私會友人的距離不同，是否也涉犯刑法公務員假藉職務上機會詐欺得利、背信、竊盜等罪，仍待縣警局調查。
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