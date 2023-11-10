獨／內埔分局長傳開公務車私會女友人 警署調查拔官　

去年2月甫由南投縣仁愛警分局調升到屏東縣內埔分局分局長的莊順智，傳出遭人檢舉，疑多次開公務車遠從屏東到南投，甚至疑有私會女性友人情事，警政署調查屬實後，依違反紀律、品操將莊記過並拔官；莊倒台後，警署隨即發布派令，遺缺由枋寮分局長接替，枋寮分局長則由萬華警分局行政組長調升。

內埔分局長莊順智是中央警察大學交通學系62期，曾歷經台南縣警察局新營分局警備隊隊長，台南市警局督察室督察員、交大隊執法組及行政組組長、南市第三分局行政組組長以及南投縣警局仁愛分局分局長。

由於莊順智從南投仁愛分局長調升至內埔分局長，這次遭他人檢舉疑多次開公務車到南投，甚至有私會女性友人情事傳出，外界懷疑是否因曾擔任仁愛分局長，有地利之便。

依照警察人員獎懲辦法，違反品操紀律或言行失檢，影響警譽、情節嚴重者予以記過處分，警政署調查莊順智遭檢舉的行為屬實後，將其記過拔官。

莊順智倒台後，警政署隨即發布人事派令，內埔分局長遺缺由枋寮分局長郭譯隆接替，另枋寮分局長一職則由萬華分局行政組長林俊雄調升，人事派令下周一生效。

由於2年前任職台北市警察局士林分局的張姓副分局長，也曾因駕駛公務車接送女友人，市警局接獲檢舉，以里程計算油料費用約為新台幣50元，依公務員假藉職務上機會詐欺得利、背信、竊盜等罪將張函送。

張坦承私用公務車，但否認涉嫌詐欺等罪。檢察官認為，張男原本就有使用公務車的權限，且使用車輛前免經他人核准，駕駛公務車接送友人期間也未持公務車加油卡到加油站加油，難以認定張男有對士林警分局或加油站員工施用詐術。