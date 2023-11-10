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影／超危險三貼！台南父單手騎車抱子坐大腿 腳踏板還站1兒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「台南大小事」臉書社群昨天po出一段短影音，「超危險三貼，單手騎車@孩子的命不是命嗎？」有民眾目睹有名父親下午4時43分，騎機車經中西區臨安路段，右手操控機車、左手環抱小男孩坐左腿上，腳踏板還站著另名小男孩，看似接小孩下課，驚險行為令旁人捏了把冷汗。

「超危險三貼…」一文po出後，引發關切，不少民眾對這位看似兩稚子父親行為無法理解，不但左手環抱稚子坐在左腿之上，腳踏板還站著另名小男孩，兩子均未載安全帽，一只兒童安全帽還掛在車尾處，而坐在左腿上的稚子還有些愛睏，旁人直呼「好危險！」、「太誇張，特技表演嗎？」。

台南市警二分局海安派出所據報後，已循線進一步找到影片中劉姓男子，並已通知劉男夫妻了解事發經過，確保兒童安全外，也預防事故發生。

二分局交通組組長陳俞成說，有關影片中騎士載承孩童，孩童未乘坐於後座及超載部分，已違反道路交通管理處罰條例31條規定，可處300元以上、600元以下罰鍰，另附載人未戴安全帽，可處500元罰鍰。

他表示，機車駕駛違規部分將由警方查明後依法舉發並到場實施勸誡；另駕駛違反兒童及少年福利及權益保障法部分，也將通報社會局來實施關懷訪視。

警方提醒，載承孩童超載等違規行為，一旦遇有突發狀況將無法安全應對，也呼籲家長應特別注意及遵守，以守護好大家行車安全。

「台南大小事」臉書社群昨天po出一段短影音，「超危險三貼，單手騎車@孩子的命不是命嗎？」，引發關注。圖／取自台南大小事
「台南大小事」臉書社群昨天po出一段短影音，「超危險三貼，單手騎車@孩子的命不是命嗎？」，引發關注。圖／取自台南大小事

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