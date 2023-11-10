獨／鳶山堰水庫頻遭偷丟垃圾 新增監視器又遭惡意擺弄

新北與桃園交界交界的鳶山堰原水區，供應220萬人北台民生用水，近年頻遭偷丟垃圾，水公司、河川分署年底前完工圍籬，新北市環保局日前先架設10支監視器監控，但近來發生３支監視器被喬角度垃圾繼續丟。立委參選人林金結批評亂丟垃圾防不勝防，要求環保局與警方配合深夜埋伏，「會丟的就這些人，抓到就不敢來了！」

新北市三峽與桃園交界的鳶山堰原水區，經板新水廠淨水後供應220萬北台灣民眾用水，水源保護相當重要，但鳶山堰一旁就是三峽往大溪的產業道路，落差僅約３公尺，當地夜深時人煙罕至，垃圾棄置順著邊坡滑入水中消失無痕，成為不肖民眾熱門亂丟垃圾地點。

案經民眾反映及本報多次報導，督促河川分署及水公司，兩單位決議花費400萬元架設約1.7公里長鐵絲網圍籬，新北市環保局也率先架設10支監視器監視水源區，但近來卻發生不肖民眾將監視器監視方向亂調整繼續亂丟垃圾，讓當地民眾為之氣結。

三峽水資源保護協會理事長劉石松曾表示丟倒垃圾熱門時段在深夜11點至凌晨1點。曾多次會勘此案的立委參選人林金結表示，亂丟垃圾真是防不勝防，要求環保局與警方配合深夜在車內埋伏抓人，「會丟的就這些人，抓到就不敢來了！」