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影／前AV男優北市信義區開餐廳 勞資糾紛被女員工男友痛毆
前AV男優蔡榕哲轉行在台北市信義區忠孝東路巷弄內開設咖哩餐廳，不料餐廳古姓女員工因為請假問題，被餐廳認為有曠職嫌疑，雙方出現勞資糾紛，昨天古女帶羅姓男友及洪姓友人到餐廳理論，雙方一言不合，羅男出手痛毆蔡榕哲，轄區警方到場，將人帶回派出所釐清案情。
蔡榕哲曾擔任電影製片與拍攝工作，他自稱性需求大、想增加收入，因此一度入行當AV男優，日前他轉行和友人在信義區開咖哩餐廳。
餐廳內古姓女員工日前聲稱遭遇車禍，當天勉強上班，隔天休假沒到班，餐廳表示，要求古女拿出醫院證明時，古女拿出的醫院證明卻是9月的腸胃病，蔡榕哲因此不准假，餐廳合夥人質疑古女「要上班就好好上，不想做就離職！」引發古女不滿，昨天帶羅姓男友及洪姓友人到餐廳理論。
羅姓男子到場後，嗆聲自己是四海幫的「阿輔」，另一名洪男則自稱是勞工局法務顧問，雙方交談沒多久就發生口角，羅男出手毆打蔡榕哲，兩人肢體衝突，餐廳員工報案，警方到場將相關人等帶回派出所釐清案情。
警方先將互控傷害的羅姓男子製作相關筆錄在案；蔡榕哲先行到醫院驗傷治療，返回住家休息，目前還沒到派出所提告。警方追查，並未發現羅男有四海幫背景，洪男也不是勞工局顧問，至於古姓女子，聲稱她確實發生車禍，沒有無故曠職，有醫院證明及照片為證，並指控是餐廳先激怒男友，男友忍不住才動手。
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