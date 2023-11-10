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影／何故起火？樹林3層樓廢棄工廠起火竄燒 消防馳援灌救
新北市樹林區一間3層樓廢棄鐵皮工廠今天上午起火，新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救。目前火勢沒有延燒，現場沒有人受困、受傷，起火原因有待後續調查釐清。
據了解，新北市樹林區東順街96巷內一棟3層樓廢棄鐵皮工廠，今天上午9時47左右冒出大量濃煙旋即竄出火舌，新北市消防局獲報出動89名消防員、22輛各式搶救車輛趕抵，火勢全面燒燃，消防員趕緊布水線阻隔延燒灌救，目前火勢沒有延燒持續灌救，至於起火原因有待後續火調人員調查釐清。
新北市政府消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，工廠用電量較大，務必定時做好電源電線設備檢查與更換及消防安全設備定期維護，同時落實員工自身防火意識及安全作業程序，以降低火災發生風險，維護自身財產安全。
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