用水費用未完成繳納？北水處：分辨詐騙簡訊有這3步

詐騙訊息滿天飛，北水處今表示，水費催繳的詐騙簡訊內容千變萬化，通常多以欠費、退費等名義，誘導用戶點選連結，北水處提醒用戶應小心留意，不要輕信任何來路不明的簡訊，確保個人資訊和財務的安全。

北水處指出，近來有許多用戶反映，收到水費催繳簡訊要求用戶盡速繳納水費，這些簡訊多以催繳水費名義發送通知，實際上均為詐騙集團隨機發送、試圖誘導，請用戶切勿上當。

北水處特別提醒辨別重點，一，確認發件人代表號：北水處的正式水費簡訊通知僅會使用官方代表號碼：0961591999、0911511999、0974251999 和 0906511999。