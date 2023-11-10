外送員坑騙外送平台、餐廳800萬元 犯案3年警方逮人

台北市陳姓男子陸續擔任知名外送平台外送員、業務員，竟以「現金付款取消訂單」、「變更受款銀行帳戶」等方式，詐騙平台與其他餐廳共8百多萬元，犯案時間長達3年，直到平台發現不對報案，台北市文二警分局前天南下台中，逮捕陳姓男子及其妻子。

警方指出，27歲陳姓男子從2019年擔任知名外送平台外送員，他利用平台申請作業，設立「空頭餐廳」，再扮演顧客角色，向自己的空頭餐廳下訂單，並選擇用現金付款，不久就取消訂單，營造餐廳出餐卻損失假象。

由於平台會先吸收商家損失，先賠償訂餐金額給餐廳，空頭餐廳順利收到賠償金；但平台要找顧客索取欠款，人頭帳號就會關閉，平台求償無門。

陳嫌先後開設5、6家空頭餐廳，名目包括早餐店、日式料理等，假冒人頭顧客訂餐數千筆，詐領平台墊付的賠償金約570萬元，由於平台有不少類似呆帳，沒有即時發現異狀。

前年底陳嫌因故沒有再擔任外送員，但他在去年一月，又應徵當上同一家外送平台的業務員，他利用職權進入平台內部機制，將其他與平台合作餐廳的受款帳戶，竄改為自己的人頭銀行帳戶，前後有4家餐廳受害，辛苦賺取的267萬元所得，全匯到陳嫌手中。

不過這種詐騙方式極易遭人發現異狀，去年4月，陳嫌打算竄改第5家、第6家餐廳的帳戶時，平台內部審核機制發現不對，不讓陳嫌更改，陳嫌驚覺要被發現，先行捲款潛逃，與妻子南下台中藏匿。

外送平台對帳後驚覺被詐，立即報警處理，警方報請檢察官指揮，不斷追查金流及嫌犯使用IP位址，終於掌握犯嫌身分是陳姓夫婦，前天警方南下，在台中港逮捕正在工作的陳姓男子，陳嫌妻子因為涉嫌幫忙使用人頭訂餐，一併帶回偵辦，全案依偽造文書、詐欺及妨害電腦使用等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並建請聲押。 台北市陳姓男子利用擔任知名外送平台的外送員、業務員期間，以「現金付款取消訂單」、「變更受款銀行帳戶」等方式，詐騙平台與其他餐廳共8百多萬元，台北市警方循線南下台中逮人。記者廖炳棋/翻攝