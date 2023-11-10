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高雄男大生陳屍校園公廁 身體無外傷警排除外力介入
高雄市某大學大樓的男廁昨天上午7時許有學生驚見一名男子倒臥在公廁馬桶旁，警消獲報趕抵現場，發現男子已死亡；警方在場鑑識，未發現打鬥痕跡及外力介入，據了解，死者就讀該大學二年級，疑疾病纏身，不幸發生憾事，身上遺留「對不起爸媽」的字條，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。
轄區三民一警分局十全派出所員警昨日上午7時許獲報，發現該大學校園某大樓有男子倒臥在公廁的馬桶旁，和救護員同步抵達現場，發現男子已明顯死亡。
警方在現場鑑識，發現死者身體並無外傷，現場無打鬥凌亂跡象，初步排除人為等外力因素介入；隨後在死者身上發現留有「對不起爸媽」的字條。
警方查出死者是該大學就讀二年級的余姓男大生，通知家屬，家屬聞噩耗哀痛欲絕，警方將報請檢察官相驗，查明確切死因。
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