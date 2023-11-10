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影／高雄七賢一路大樓傳球棒隊滋事 一群男子無差別門口砸車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區七賢一路某大樓前，今天凌晨傳出「球棒隊」砸車砸樓滋擾事故，多名身分待查男子拿棍棒砸毀停在大樓前的5輛汽、機車，大樓入口裝潢玻璃也去遭砸破，約8、9名男子前後砸動手約3分鐘即鳥獸散，警方正追查事故原因及涉案人。

據了解，今天凌晨5時20分許，這群滋事分子乘至少4輛轎車，到高雄市新興區七賢一路寶成大樓，約8、9名男子下車後，便拿棍棒砸車，一群人進到大樓電梯口繼續滋事，砸毀電梯口的玻璃裝潢，令路人吃驚。

警方據報動員感趕到大樓，這群人已經乘車逃逸無蹤。經查，大樓1樓部分裝潢遭毀損，停在大樓前路邊的3輛轎車、休旅車和2輛機車遭毀損，現場無人受傷。

據初步瞭解，這群人一下車並沒有針對特定對車子砸車，而是無差別搗損車子和裝潢，警方暫時了解，某酒店多日前曾發生酒客與店家的消費糾紛，不排除滋事者因此砸搗損洩憤，但確實滋事原因是否與消費糾紛有關，仍待調查。

據悉，這棟樓處理除了樓下有娛樂城、樓上3樓、5樓分別有酒店，全案正由警方追查。

高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
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高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。記者林保光／翻攝
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高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供
高雄市今天凌晨傳出球棒隊滋事，無差別砸毀停酒店大樓前的汽機車。圖／讀者提供

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