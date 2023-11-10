聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中東興市場深夜驚傳火警 2人燒燙傷送醫
台中市北區東興市場昨深夜11點多驚傳火警，消防局出動24輛車到場灌救，也造成蔣姓男子、蕭姓女子2人燒燙傷，所幸均意識清楚送醫治療，火勢大約半小時內撲滅，詳細起火原因仍待釐清。
台中第2分局文正派出所昨晚11點24分獲報，北區五義街238巷9號傳出火警，經確認位於東興市場內，並由副所長呂弘智及巡邏人員一共10人到場協助管制及交通疏導。
由於現場火勢一度猛烈，附近住戶蔣姓男子（58歲）發現濃煙為了下樓搶救機車遭波及燒傷，另1名蕭姓女子（43歲）則時市場攤商同樣被波及，所幸2人均意識清楚送醫治療。
消防局經出動24輛車前往灌救，火勢在11點50分控制，今凌晨12點10分撲滅，詳細起火原因仍待消防局火調科釐清，民眾財產損失估計中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言