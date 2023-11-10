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台中東興市場深夜驚傳火警 2人燒燙傷送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區東興市場昨深夜11點多驚傳火警，消防局出動24輛車到場灌救，也造成蔣姓男子、蕭姓女子2人燒燙傷，所幸均意識清楚送醫治療，火勢大約半小時內撲滅，詳細起火原因仍待釐清。

台中第2分局文正派出所昨晚11點24分獲報，北區五義街238巷9號傳出火警，經確認位於東興市場內，並由副所長呂弘智及巡邏人員一共10人到場協助管制及交通疏導。

由於現場火勢一度猛烈，附近住戶蔣姓男子（58歲）發現濃煙為了下樓搶救機車遭波及燒傷，另1名蕭姓女子（43歲）則時市場攤商同樣被波及，所幸2人均意識清楚送醫治療。

消防局經出動24輛車前往灌救，火勢在11點50分控制，今凌晨12點10分撲滅，詳細起火原因仍待消防局火調科釐清，民眾財產損失估計中。

台中東興市場深夜火警，釀2人燒燙傷送醫。記者曾健祐／翻攝
台中東興市場深夜火警，釀2人燒燙傷送醫。記者曾健祐／翻攝
台中東興市場深夜火警，釀2人燒燙傷送醫。記者曾健祐／翻攝
台中東興市場深夜火警，釀2人燒燙傷送醫。記者曾健祐／翻攝

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