「法拉利姐」收網友私訊「殺全家」 今傍晚警局提告
本名張婷婷的網紅「法拉利姐」收到網友死亡威脅，張女氣憤透過臉書貼文「請酸民自重」並在今天傍晚5時30分左右，前往三重分局光明所對貼文網友提出恐嚇及妨害名譽告訴，要酸民付出代價。
據了解，本名張婷婷的網紅「法拉利姐」近來轉戰直播主，不過今天張女收到兩名不同臉書帳號的網友私訊死亡威脅，包括「X生X人X，有夠X。出門小心點別被我遇到我定拿開山X殺你」、「X人X！你們全家都感到可悲！他X的有夠X。你們全家人出門要小心點還有你的經紀人別遇到我這個瘋子一定X你全家人……他X的走著瞧」等恐嚇內容。
張女心生畏懼於今天傍晚5時33分左右，前往新北市三重警分局光明派出所提出恐嚇及妨害名譽告訴。目前警方已依規定受理查辦，循線通知涉嫌人到案說明，依法究辦。
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