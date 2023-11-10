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桃園火警2死1命危 疑阿祖燒床墊釀禍

聯合報／ 記者周嘉茹陳俊智陳恩惠／桃園報導

桃市桃園區四代同堂的高齡阿祖疑似燒床墊，造成隔壁房的簡姓阿嬤及8歲干姓金孫遭嗆傷，釀2死1重傷，干家的遠房親戚今早接獲消息趕來幫忙，對此頻頻直呼「怎會這樣？」記者陳恩惠／攝影
桃市桃園區四代同堂的高齡阿祖疑似燒床墊，造成隔壁房的簡姓阿嬤及8歲干姓金孫遭嗆傷，釀2死1重傷，干家的遠房親戚今早接獲消息趕來幫忙，對此頻頻直呼「怎會這樣？」記者陳恩惠／攝影

桃園市桃園區昨晚發生一起嚴重火警，龍壽街145巷一處民宅公寓4樓竄出火舌，造成8歲男童命危、其外婆和曾祖母死亡。桃園地檢署檢察官昨會同火調科人員回到火場勘驗，初步認定高齡85歲的曾祖母持打火機燒床墊，最終導致家庭悲劇。

據了解，重傷的8歲男童平時和29歲媽媽、57歲外婆及85歲曾祖母一家4代同堂，曾祖母因腎臟久病又與男童外婆長期關係不睦，一向當和事佬的男童外公日前心肌梗塞猝逝，導致曾祖母情緒不穩。是否因此引發火警，仍待檢警調查。

消防人員到場花5分鐘就撲滅火勢，卻發現火警範圍僅侷限曾祖母房間，僅5平方公尺，曾祖母燒成焦屍，外婆和男童吸入大量濃煙失去生命跡象，外婆送醫搶救不治，男童仍在加護病房救治；由於疑點重重，檢方昨立即勘驗，初步認定曾祖母持打火機燒床墊釀禍。

男童就讀的國小表示，已和媽媽約好時間要前往醫院探望男童，只要男童有任何狀況都會全力協助家屬。市府社會局說，家屬後續有任何需求都將從旁協助。

桃園

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