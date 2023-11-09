影／金門高檔民宿傳火警 損失超過百萬屋主超心痛

金門縣金寧地區高檔民宿今午傳出火警，疑是屋外鋰電池因不明原因起火燃燒，在風勢的助長下火勢猛烈，金門縣消防局獲報立即出動8輛各式消防車及職義消20名前往灌救，在20分鐘內快速將火勢撲滅，所幸僅外部的地板與房子外牆被燒毀與燻黑，內部未被波及，損失100多萬元，讓屋主很心痛，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

這間座落在金寧鄉西堡的高檔民宿，以美式莊園風聞名，當初民宿主人夫婦花了3千萬元興建與裝修，從木工、磁磚到內部的家具擺設，都是精挑細選，甚至還遠赴上海挑到整組的進口品牌家具，之前曾有新人特別選中這裡舉辦訂婚宴，每年這裡也會固定舉辦麥田音樂節、高粱音樂會等，沒想到今天卻慘遭祝融肆虐。

金門消防局表示，今天15時31分接獲獲報，有民宿發生火災，現場已有黑煙竄出，消防局緊急出動8車及職義消20名，由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救，由於起火建築為庭園式民宿，易燃物及木造裝置眾多，火勢從民宿外部迅速往建築物燃燒，所幸當時現場民宿無人員住宿且除屋外庭園及倉庫部分受燒外，並無延燒至屋內，現場無人員傷亡。

據了解，由於民宿緊鄰村落，火災也引起附近居民關心，消防局救災車組到達時，建築物後方造景樹及室外木地板、圍欄已全面燃燒，現場指揮官於確認安全後，立即指派救災人員共佈署4條水線進行射水搶救，現場也有多名義消前往協助，在職義消通力合作下，火勢迅速於15時48分獲得控制，並於15時55分火勢撲滅，燃燒面積約31.5平方公尺。

經了解，屋主有表示，在屋外進行電池充電，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。但這起火災燒毀了屋主精心打造的外部庭園景觀，讓李姓屋主超心痛。