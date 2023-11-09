「高雄球棒隊」8惡煞砸車撞店家 氣焰囂張疑因債務糾紛

高雄27歲蔣姓男子與被害人有債務糾紛，上周日凌晨5時許，竟夥同7名友人，刻意開倒車撞毀對方位在岡山、仁武兩區店面鐵捲門，並持球棒砸毀停放店外機車，警方調閱監視器以車追人，逮捕蔣男及同夥8名男子到案，詢後依恐嚇、毀損、妨害秩序等罪，移送橋頭地檢署偵辦。

近日網路流傳兩部高雄街頭的影片，事發地點，分別位在梓官區中正路與仁武區八德中路兩處店家門前，其中手持球棒的8名惡煞，看似還不在意的砸毀路旁機車，而在此之前，其中一人還開白色轎車快速倒車衝撞兩處店家倉庫鐵捲門，據瞭解，這起暴力砸車撞門事件，起因與債務糾紛有關。

岡山分局指出，蔣男在上周日上午5時許，先前往梓官區被害人所經營的菸酒商行毀壞鐵門後，隨即以同樣的犯罪手法，前往仁武區另一處的海鮮肉品店家進行毀壞，藉此威脅被害人心生畏懼。

被害人事後向警方報案，在岡山、仁武兩分局警方合作下，透過影片先掌握特定車輛，用以車追人方式，警逮獲主嫌蔣男及同夥38歲張男、22歲謝男、27歲呂男、26歲林男、22歲陳男、36歲王男、29歲謝男等8人到案說明並移送偵辦。

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