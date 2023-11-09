高雄女貪小便宜偷「這東西」 兩次登門洗衣老闆怒貼文

高雄楠梓區一處洗衣店，貼心提供衛生紙、香香豆及烘衣靜電紙等物，提供來店洗衣的消費者自取，但萬萬沒想到，有女子頭戴棒球帽、墨鏡、口罩，進店未消費，卻逕自拿取店家提供物離去；經店主調閱監視器發現，女子至少2度犯案，臉書貼文後依竊盜罪報案，警方初步掌握涉案女子行蹤，全案釐清中。

好意提供消費者「洗衣好物」，怎料卻招來不速之客，蘇姓店家表示，上月7日及上周五，他從監視器發現一可疑女子走入店內未洗衣，卻是覬覦一旁免費提供的衛生紙等物，下手抽取衛生紙並拿走數張靜電紙及數包分裝好的香香豆。