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高雄女貪小便宜偷「這東西」 兩次登門洗衣老闆怒貼文

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區一處洗衣店，貼心提供衛生紙、香香豆及烘衣靜電紙等物，提供來店洗衣的消費者自取，但萬萬沒想到，有女子頭戴棒球帽、墨鏡、口罩，進店未消費，卻逕自拿取店家提供物離去；經店主調閱監視器發現，女子至少2度犯案，臉書貼文後依竊盜罪報案，警方初步掌握涉案女子行蹤，全案釐清中。

好意提供消費者「洗衣好物」，怎料卻招來不速之客，蘇姓店家表示，上月7日及上周五，他從監視器發現一可疑女子走入店內未洗衣，卻是覬覦一旁免費提供的衛生紙等物，下手抽取衛生紙並拿走數張靜電紙及數包分裝好的香香豆。

「損失輕微，但好氣又好笑！」蘇姓店主指出，這名女竊嫌二度光臨，雖然損失輕微，但還是必要讓周邊店家多加提防。事後警方獲悉這起案件，協助蘇姓店主依竊盜案受理報案。經初步勘驗監視器，已掌握租屋於左營區之嫌疑人身分，積極通知到案說明中。

店家監視器畫面。記者古和純／翻攝
店家監視器畫面。記者古和純／翻攝

衛生紙 監視器 消費者

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