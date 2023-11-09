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桃園2死火警 鄰居聞塑膠味巷內呼救…試圖破門仍救不回
桃園昨晚發生一起家庭悲劇火警，造成屋內3人2死1命危。檢警調查，屋內當時為8歲干姓男童、57歲外婆簡女及85歲阿祖干婦，阿祖因長期家庭不睦及久病，昨晚憤而持打火機燒自己的床墊，造成自己與簡女葬身火窟、8歲曾孫命危。對此鄰居表示，昨晚吃飯時間聞到奇怪的塑膠味，一探頭驚見對面飄出黑煙，趕緊在巷弄大聲呼救，感慨仍救不回人命。
干姓8歲男童平時和29歲媽媽、57歲外婆及85歲阿祖同住，一家4代同堂，最近男童外公才因心肌梗塞猝逝，阿祖則因腎臟久病又與男童的外婆長期關係不睦，男童外公一向當和事佬，但他猝世，導致阿祖情緒不穩；附近鄰居指出，一家人平時相當低調，85歲阿祖日前曾下樓，敲打鄰居家門要求幫忙叫計程車，想出去買東西吃，抱怨孫媳婦的媽媽不給她飯吃，兩人關係長期不睦。
結果昨晚阿祖憤而持打火機燒床墊，消防員到場時人已經嚴重碳化，在對面房間的另外2人則吸入大量濃煙失去生命跡象，57歲外婆送醫搶救身亡，8歲男童經搶救恢復心跳，但仍在加護病房觀察。昨下午4點多媽媽外出上班，晚間得知家裡發生意外，急忙趕回家，得知噩耗痛哭失聲。
對面鄰居指出，昨晚吃飯時間突然聞到有燒塑膠的味道，爬到窗外看發生什麼事，結果驚見對面窗戶冒出濃煙，趕緊對著巷子大聲呼救，對此同棟住戶聽聞聲響，趕緊衝上樓試圖破門救援，但大門深鎖，呼喊也沒有人回應，無能為力只好趕緊報案，隨即被疏散到外頭。鄰居也說，對於一家人平時互相會在巷弄遇見，雖然並不熟識，但85歲曾祖母偶爾會在樓下和鄰居聊天，之前也會看到男童和過世的外公在外散步，感慨最終救不回人命。
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