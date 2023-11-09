逆向開車新北環快迎撞來車 駕駛稱：誤信導航

楊姓男子今天中午開車行經新北市三重區環河路，疑因路況不熟又誤信導航，人車逆向開上新北環快往板橋方向，正好江男駕駛小貨車迎面駛來兩車對撞，所幸肇事雙方沒有受傷、沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，楊姓男子（47歲）今天中午12時19分左右開著一輛汽車，沿著新北市三重區環河路往板橋方向直行，途中行經新北環快環河南路引道，楊男未注意一路逆向開上引道，當場迎面衝撞江男（48歲）所駕駛的小貨車。