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逆向開車新北環快迎撞來車 駕駛稱：誤信導航

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

楊姓男子今天中午開車行經新北市三重區環河路，疑因路況不熟又誤信導航，人車逆向開上新北環快往板橋方向，正好江男駕駛小貨車迎面駛來兩車對撞，所幸肇事雙方沒有受傷、沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，楊姓男子（47歲）今天中午12時19分左右開著一輛汽車，沿著新北市三重區環河路往板橋方向直行，途中行經新北環快環河南路引道，楊男未注意一路逆向開上引道，當場迎面衝撞江男（48歲）所駕駛的小貨車。

兩車對撞車頭毀損，警、消獲報人車趕抵，檢視楊、江兩男沒有受傷，楊男向警指稱「路況不熟，又誤信導航」釀禍。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。至於楊男逆向行駛部分，警方依道路交通管理處罰條例第45條1項舉發。

楊姓男子誤信導航開車逆向上新北環快往板橋方向，迎面撞擊小貨車，所幸沒有人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子誤信導航開車逆向上新北環快往板橋方向，迎面撞擊小貨車，所幸沒有人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子誤信導航開車逆向上新北環快往板橋方向，迎面撞擊小貨車，所幸沒有人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子誤信導航開車逆向上新北環快往板橋方向，迎面撞擊小貨車，所幸沒有人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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