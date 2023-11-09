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獨坐12樓牆上驚動警消 她竟稱「心情不好上來看風景」
彭姓女子昨午獨自坐在台北市中山區一處大樓頂女兒牆上，隔壁大樓住戶見狀嚇得報警，警消介入將彭女勸下，未料她稱「心情不好所以上樓看風景」，所幸未釀憾事，後續轄區警方苦口婆心，勸彭女凡事不要想不開，彭女平安離去。
警方表示，昨午3時許獲報，中山區林森北路一處大樓頂，有女子獨坐在女兒牆上，雙腿高掛牆外，險象環生，轄區警方立刻派員到場處理，現場是一棟12層大樓，警、消到場時23歲彭姓女子獨坐女兒牆上，經勸阻配合返回屋頂。
據悉，彭女平時在林森北路附近上班，並非大樓住戶，面對關懷詢問，彭女稱「平常心情不好就會上來看風景」，卻嚇壞眾人，所幸最後未釀憾事。
警方說，員警後續進一步勸說彭女，凡事有解決辦法，千萬不要想不開，隨後讓彭女離去；同時呼籲，民眾自身或親友遇有情緒困擾，應勇於尋求專業人士諮商、協助，避免遺憾。
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