便宜代購歐洲精品包？女欲匯款27萬遭攔 一查IG被刪了

桃園市八德區一名43歲劉姓女子，昨上午9點多到介壽路一間銀行要匯款27萬元，經行員關懷後發覺有異報警。對此劉女表示是要匯款給在國外幫忙代購精品包的代購商，但警方發現劉女根本不認識對方，請她出示IG對話紀錄，更見帳號已被刪除，劉女才驚覺差點被詐騙，趕快放棄匯款。

八德警分局員警昨上午獲報到場，劉女稱日前在IG收到住在倫敦的友人電話，推薦她團購歐洲精品包包，市價比在台灣購買便宜很多，並在IG介紹一名代購商，該代購商IG內有發布很多LV、香奈兒等名牌包照片，標價都比台灣便宜很多，因劉女之前有從日本代購過，所以不疑有他到銀行欲臨櫃匯款27萬元到對方指定的帳戶。

只是員警後來在對話過程中，發現劉女不但不認識該名代購商，先前也未曾互動過，警方請劉女出示對方IG對話時，發現該代購商的IG帳號已被刪除，住在倫敦的友人怕被盜也立即關閉IG，經警方宣導相關詐騙案例，劉女才驚覺有異，取消臨櫃匯款。