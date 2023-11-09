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便宜代購歐洲精品包？女欲匯款27萬遭攔 一查IG被刪了
桃園市八德區一名43歲劉姓女子，昨上午9點多到介壽路一間銀行要匯款27萬元，經行員關懷後發覺有異報警。對此劉女表示是要匯款給在國外幫忙代購精品包的代購商，但警方發現劉女根本不認識對方，請她出示IG對話紀錄，更見帳號已被刪除，劉女才驚覺差點被詐騙，趕快放棄匯款。
八德警分局員警昨上午獲報到場，劉女稱日前在IG收到住在倫敦的友人電話，推薦她團購歐洲精品包包，市價比在台灣購買便宜很多，並在IG介紹一名代購商，該代購商IG內有發布很多LV、香奈兒等名牌包照片，標價都比台灣便宜很多，因劉女之前有從日本代購過，所以不疑有他到銀行欲臨櫃匯款27萬元到對方指定的帳戶。
只是員警後來在對話過程中，發現劉女不但不認識該名代購商，先前也未曾互動過，警方請劉女出示對方IG對話時，發現該代購商的IG帳號已被刪除，住在倫敦的友人怕被盜也立即關閉IG，經警方宣導相關詐騙案例，劉女才驚覺有異，取消臨櫃匯款。
警方表示，網友前往國外代購高單價商品，雖標榜可以節省關稅及匯率，較一般通路便宜，但因為無法看見商品、確認品質，私下交易毫無保障，有相當風險，甚至如同劉女在被詐騙後，除了對方的IG以外沒有其他聯繫方式，求償無門。因此提醒民眾，網購仍要慎選信譽良好、防護機制完善的購物網站，較有保障，切勿為了貪便宜而利用代購社團私下交易。
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