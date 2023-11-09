宜蘭死亡車禍肇事砂石車公司重蹈覆轍 3周內奪3條人命
宜蘭蘇澳鎮龍德工業區今天上午發生死亡車禍，周姓男砂石車駕駛起步時撞倒前方機車輾過，釀成2死。據了解，周男表示「沒看到機車」，警方依涉犯過失致死罪送辦；而周男駕駛的砂石車貨運公司，竟與上個月新澳隧道連環車禍的肇事砂石車公司，同屬1人名下。
66歲周男今天上午駕駛砂石，在自強路、蘇濱路二段路口停等紅燈，47歲陳姓男子騎機車載著41歲林姓女子，也在砂石車前停等。綠燈亮後，機車起步直行，砂石車打算右轉，疑似未注意到機車，直接撞上輾過，陳、林2人被輾於輪下，林女當場死亡，陳男送醫後不治。
警方對周男實施酒測，酒測值為0，精神狀況也無異常，依涉犯過失致死罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。據了解，周男稱自己「沒看到」前方的機車，才會釀成悲劇；死者是一對情侶，在利澤工業區某電子廠商外包團膳公司上班，林女家屬趕赴現場認屍時悲慟不已。
經查，該肇事砂石車所屬公司是宜蘭縣內1間通運公司，與10月24日釀成新澳隧道1死11傷重大車禍的通運公司，代表人都是許姓男子，公司登記地址也相同。許男在新澳隧道車禍後曾發聲明表示願意負起全責，並重新檢討公司管理，然而3周之內，名下公司車輛再次釀禍。
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