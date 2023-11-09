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夫妻不在家 台南市安平區2樓民宅失火 竄出大量火煙
台南市安平區效忠街一間2樓民宅，今天下午近2點突然起火燃燒，屋主夫妻都外出不在。消防人員到場時，民宅1樓和2樓都冒出大量火煙，連忙拉水線滅火，火勢約在28分鐘後撲滅，至於起火原因待火調科人員鑑定查明。
台南市消防局救災救護指揮中，今天下午1點56分接獲民眾報案，位於台南市安平區效忠街一間2樓民宅失火，冒出大量火煙，起火戶為2樓水泥民宅，2樓為鐵皮加蓋，中心派遣安平等分隊，共計出動24車36人前往搶救。
消防人員說，他們到場時，民宅1樓和2樓都冒出火煙，請求2.3梯次支援。消防人員連忙出水滅火，火勢約在下午2點24分撲滅。因為起火民宅位於市定古蹟海山館後方，消防人員另外布水線防護，全力搶救下，大火未波及安平傳統建築。
謝姓屋主夫婦接獲通知後趕回家，2人都表示外出時沒有煮東西，不知道什麼原因起火。
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