高雄救護車未載病患停紅燈 綠燈起步女騎士追撞受傷

高雄一輛救護車今天中午未載病患在中山二路停等紅燈，綠燈起步時卻遭後方女機車騎士追撞，女騎士倒地受傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝 高雄市消防局陳姓救護員今午駕救護車結束任務，因未載病患，行經苓雅區中山二路在路口停紅燈，綠燈起步時，後方張姓女騎士反應不及，追撞救護車車尾致手腳擦傷，消防局派遣另輛救護車將張送醫治療，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，陳姓消防救護員（35歲）今天中午12時17分許，駕駛救護車行經中山二路南往北行駛，由於車上未載病患，非執勤中，陳見路口紅燈按規定停車，綠燈起步時，後方騎機車的張姓女子（29歲）未注意機車車頭擦撞救護車後車尾，當場連人帶車摔倒在地。

陳見張女受傷，先行檢視張的傷勢，所幸僅手腳擦挫傷，轄區苓雅警分局警方獲報趕抵現場處理。