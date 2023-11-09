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高雄救護車未載病患停紅燈 綠燈起步女騎士追撞受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一輛救護車今天中午未載病患在中山二路停等紅燈，綠燈起步時卻遭後方女機車騎士追撞，女騎士倒地受傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄一輛救護車今天中午未載病患在中山二路停等紅燈，綠燈起步時卻遭後方女機車騎士追撞，女騎士倒地受傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄市消防局陳姓救護員今午駕救護車結束任務，因未載病患，行經苓雅區中山二路在路口停紅燈，綠燈起步時，後方張姓女騎士反應不及，追撞救護車車尾致手腳擦傷，消防局派遣另輛救護車將張送醫治療，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，陳姓消防救護員（35歲）今天中午12時17分許，駕駛救護車行經中山二路南往北行駛，由於車上未載病患，非執勤中，陳見路口紅燈按規定停車，綠燈起步時，後方騎機車的張姓女子（29歲）未注意機車車頭擦撞救護車後車尾，當場連人帶車摔倒在地。

陳見張女受傷，先行檢視張的傷勢，所幸僅手腳擦挫傷，轄區苓雅警分局警方獲報趕抵現場處理。

警方事後對陳、張二人施以酒測，兩人均無酒駕行為，由於張女受傷，消防局派遣另輛救護車將張送醫治療；警方到場訪查並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為張女未注意車前狀況，詳細肇責由交大警方調查釐清。

高雄一輛救護車今天中午未載病患在中山二路停等紅燈，綠燈起步時卻遭後方女機車騎士追撞，女騎士倒地受傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄一輛救護車今天中午未載病患在中山二路停等紅燈，綠燈起步時卻遭後方女機車騎士追撞，女騎士倒地受傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝

救護車 救護員 監視器

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