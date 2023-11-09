快訊

盲眼龍婆2024年「7大預言」出爐：普亭遭自己人暗殺、癌症可治癒

調查局擬增設一副局長 明年初高層人事爭奪戰提早開打

祈錦鈅生了！煎熬2天「痛如十根肋骨一起斷」 順利生下寶寶

租客播道教神曲狂洗腦 高雄房東播電台音樂對尬吵翻鄰居

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓婦人將1樓店面租給張姓婦人，結果張女每天狂播「道教神曲」，李女不滿被吵，在屋內樓梯間以收音機撥放「電台音樂」對尬，結果吵翻附近鄰居，警方獲報後，依違反社會秩序維護法裁罰1000元，李女不滿她是受害者怎變成要挨罰，向法院提起異議，法官認為李女確實妨害住戶安寧，認定警方裁罰有理，駁回異議。

警方調查，居住在鳳山一間透天厝的李姓婦人，今年6月將1樓店面租給張姓婦人，張女租下後卻每天播放洗腦的「道教神曲」。

李女與丈夫每天被洗腦音樂吵得睡不著覺，曾經報警求助卻無解，於是突發奇想，拿著一台收音機在屋內樓梯間播放「電台音樂」，從今年6月11日晚間9時許至隔天6時，每天以大分貝播放持續一個月，想以這招與張女的「道教神曲」對尬。

結果樓下的張女及附近鄰居被「電台音樂」吵到不得安寧，最後只能報警求助，警方到場後，認定李女製造噪音或深夜喧嘩，已妨害公眾安寧者，依社會秩序維護法裁罰1000元。

李女不滿，主張她是噪音被害人，她是報警求助無下文，不得已才用收音機播放電台音樂「紓壓情緒」，明明音量適中，為何最後挨罰的是她，不服提起異議請求撤銷原處分。

雄院簡易庭審理時，法官依據李女鄰居及張女當時做的警詢筆錄，發現李女將收音機擺在樓梯間播放音樂，每天晚間大音量播放確實已影響街坊及鄰居安寧。

法官認為，即使張女在租屋處有製造噪音，李女也應該循理性、和平方式解決，而不是將收音機放在樓梯間播放，妨害公眾安寧，綜合事證後，認定警方裁罰有理，駁回李女異議。

收音機示意圖。本報資料照片
收音機示意圖。本報資料照片

鄰居 噪音 透天厝

延伸閱讀

影／防登革熱剩噴藥？陳其邁：「講這種話是外行話」

高雄11月登革熱病例數仍多 陳其邁強調三合一防治

影／砸65萬高獲利看得到吃不到 高雄女子慘被耍...報警逮車手

高雄宮廟遶境扛轎員大亂鬥 網酸：神明因這原因看了也會笑

相關新聞

阿祖燒床墊...男童命危未脫險境 校方備慰問金、同學幫集氣

桃園昨晚發生一起家庭悲劇火警，造成屋內3人2死1命危。檢警調查，屋內當時為8歲干姓男童、57歲外婆簡女及85歲阿祖干婦，...

影／驚！新竹男誤信導航 轎車竟開進石門水庫「沉入水下急跳車」

又是導航出錯！新竹縣50歲張姓男子昨天傍晚開車至大溪區阿姆坪基督教會做禮拜，因天黑車況不熟，開啟導航系統引導，未料竟引導...

國3南下香山路段7大小車連環撞 「紫爆」回堵5公里到新竹

事故車輛已拖吊完畢，也完成路面清理。不過，這起事故發生在上班尖峰時段，造成新竹系統-茄苳南向路段紫爆，車速只有10公里。高速公路局說，事故造成回堵5公里，請用路人小心駕駛。

宜蘭蘇澳砂石車輾過機車 2死者為情侶共乘上班同赴黃泉

宜蘭蘇澳鎮今天上午8時15分許發生死亡車禍，66歲周姓男子駕駛砂石車，行經龍德工業區入口，右轉起步時撞擊前方機車輾過，機...

租客播道教神曲狂洗腦 高雄房東播電台音樂對尬吵翻鄰居

高雄李姓婦人將1樓店面租給張姓婦人，結果張女每天狂播「道教神曲」，李女不滿被吵，在屋內樓梯間以收音機撥放「電台音樂」對尬...

台南中西區正中午突停電 原因竟是機車自撞變電箱

台南中西區今中午12點40分許傳出部分停電，包括大同路一段、五妃街、府連路都突然陷入漆黑，據了解，1輛機車行經府連路，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。