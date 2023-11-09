租客播道教神曲狂洗腦 高雄房東播電台音樂對尬吵翻鄰居

高雄李姓婦人將1樓店面租給張姓婦人，結果張女每天狂播「道教神曲」，李女不滿被吵，在屋內樓梯間以收音機撥放「電台音樂」對尬，結果吵翻附近鄰居，警方獲報後，依違反社會秩序維護法裁罰1000元，李女不滿她是受害者怎變成要挨罰，向法院提起異議，法官認為李女確實妨害住戶安寧，認定警方裁罰有理，駁回異議。

警方調查，居住在鳳山一間透天厝的李姓婦人，今年6月將1樓店面租給張姓婦人，張女租下後卻每天播放洗腦的「道教神曲」。

李女與丈夫每天被洗腦音樂吵得睡不著覺，曾經報警求助卻無解，於是突發奇想，拿著一台收音機在屋內樓梯間播放「電台音樂」，從今年6月11日晚間9時許至隔天6時，每天以大分貝播放持續一個月，想以這招與張女的「道教神曲」對尬。

結果樓下的張女及附近鄰居被「電台音樂」吵到不得安寧，最後只能報警求助，警方到場後，認定李女製造噪音或深夜喧嘩，已妨害公眾安寧者，依社會秩序維護法裁罰1000元。

李女不滿，主張她是噪音被害人，她是報警求助無下文，不得已才用收音機播放電台音樂「紓壓情緒」，明明音量適中，為何最後挨罰的是她，不服提起異議請求撤銷原處分。

雄院簡易庭審理時，法官依據李女鄰居及張女當時做的警詢筆錄，發現李女將收音機擺在樓梯間播放音樂，每天晚間大音量播放確實已影響街坊及鄰居安寧。