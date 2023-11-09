阿祖燒床墊...男童命危未脫險境 校方備慰問金、同學幫集氣

桃園昨晚發生一起家庭悲劇火警，造成屋內3人2死1命危，家屬今赴桃園殯儀館相驗遺體。圖／讀者提供 桃園昨晚發生一起家庭悲劇火警，造成屋內3人2死1命危。檢警調查，屋內當時為8歲干姓男童、57歲外婆簡女及85歲阿祖干婦，阿祖因長期家庭不睦及久病，昨晚憤而持打火機燒自己的床墊，造成自己與簡女葬身火窟、8歲曾孫命危。男童學校表示，已經準備好慰問金將與家屬碰面，會全力給予協助。

據了解，干姓8歲男童平時和29歲媽媽、57歲外婆及85歲阿祖同住，一家4代同堂，最近男童外公才因心肌梗塞猝逝，阿祖則因腎臟久病又與男童的外婆長期關係不睦，男童外公一向當和事佬，但他猝世，導致阿祖情緒不穩；附近鄰居指出，對於一家人平時相當低調，85歲阿祖日前曾下樓，敲打鄰居家門要求幫忙叫計程車，想出去買東西吃，抱怨孫媳婦的媽媽不給她飯吃，兩人關係長期不睦。

結果昨晚阿祖憤而持打火機燒床墊，消防員到場時人已經嚴重碳化，在對面房間的另外2人則吸入大量濃煙失去生命跡象，57歲外婆送醫搶救身亡，8歲男童經搶救恢復心跳。昨下午4點多媽媽外出上班，晚間得知家裡發生意外，急忙趕回家，得知噩耗痛哭失聲。

其中8歲干姓男童尚未脫離險境，目前仍在加護病房觀察，男童就讀的國小校長表示，今中午原本和媽媽約好要一同前往醫院探望男童，但因媽媽臨時要趕赴殯儀館，因此尚未到醫院探望男童，已經準備好慰問金，預計晚點將和媽媽碰面給予協助。由於班上同學都住在附近，因此都耳聞同學家中發生噩耗，班級導師在上午的朝會也協助安撫班上同學，將一同為干姓男童集氣。

里長則說，該戶人家已經搬來2、30年，燒床墊的阿祖過去偶爾在外和鄰居聊天，其他人都相當安靜，過去曾詢問男童媽媽是否需要幫忙申請低收入戶或相關補助，但皆被婉拒，也耳聞多次男童阿祖和男童外婆之間的問題，沒想到會發生這樣的事情，事發後已積極連絡家屬，需要申請相關補助都將全力幫忙。