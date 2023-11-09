影／桃園民宅火警2死1重傷 檢：阿祖打火機燒床墊成焦屍

桃園市桃園區龍壽街145巷弄內某四層樓公寓的4樓昨晚7點多發生火警，雖然火勢在8分鐘內迅速撲滅，消防救難人員清查發現，起火點是行動不便又輕微失智85歲干姓阿祖當場燒成焦屍，隔壁房57歲簡姓阿嬤及8歲干姓孫送醫後阿嬤不治、孫子在加護病房中。桃園地檢署檢察官今天上午會同法醫，先到火場勘驗然後再趕往桃園殯儀館，歷時近2小時相驗遺體，初步研判是阿祖在房內以打火機點燃床墊釀禍，至於詳細起火原因仍待調查。

檢察官姚承志今天上午10點鐘率法醫，先到昨晚發生火警的桃園區龍壽街145巷內公寓勘驗火場，由於85歲阿祖與57歲簡姓阿嬤，婆媳倆的房間位置都是該棟公寓的後側、皆有鄰近窗邊和陽台，不過阿祖所睡的1.5坪大臥室裡焦黑嚴重，遺體更是碳化，卻疑似未有逃生跡象引發外界聯想。