驚險！三重機車擦撞公車 騎士倒地險遭壓過

蔡姓公車司機今天上午開車經過新北市三重區重新路五段，不慎與同行方向林男所騎機車發生擦撞，林男人車倒地險遭公車壓過。新北市消防獲報出動人車趕抵，檢視林男僅輕微擦挫傷不願就醫，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，蔡姓男子（53歲）是一名公車司機，今天上午10時許蔡男開著一輛三重客運783號公車，沿著新北市三重區重新路往新莊方向行駛，途中行經三重區重新路五段551號前外側車道，不慎與同方向林男所騎乘機車擦撞，導致林男滑摔險被公車壓過。