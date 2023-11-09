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驚險！三重機車擦撞公車 騎士倒地險遭壓過
蔡姓公車司機今天上午開車經過新北市三重區重新路五段，不慎與同行方向林男所騎機車發生擦撞，林男人車倒地險遭公車壓過。新北市消防獲報出動人車趕抵，檢視林男僅輕微擦挫傷不願就醫，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，蔡姓男子（53歲）是一名公車司機，今天上午10時許蔡男開著一輛三重客運783號公車，沿著新北市三重區重新路往新莊方向行駛，途中行經三重區重新路五段551號前外側車道，不慎與同方向林男所騎乘機車擦撞，導致林男滑摔險被公車壓過。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視公車上乘客及司機沒有受傷，林男則肢體些微擦挫傷沒有就醫。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後才能釐清。
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