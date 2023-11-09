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影／機車經過突抬腿 騎士嚇到險摔車 三重男辯：看會否禮讓行人
蘇姓男子昨天深夜走路經過新北市三重區車路頭街，見一輛機車騎駛而來，突然抬腿差點造成騎士跌摔。事後三重警方網路巡察發現，有人將行車記錄器畫面上傳網路社群主動偵辦。今天上午警員返回事發地點調閱監視器畫面，正巧看到蘇男當場逮捕，偵詢時蘇男辯稱「是為了行人路權，看汽機車會不會禮讓行人」警詢後依社維法送辦裁處。
據了解，蘇姓男子（43歲）目前無業的他，昨天晚上10時許與人外出，途中走路經過新北市三重區車路頭街43號前，蘇男見一輛機車騎駛而來，突然伸出右腿，還朝著騎士身體方向踢去，嚇得騎士趕緊閃避未有摔傷。
新北市三重警分局網路巡察發現，有民眾透過社群《社會事新聞影音》將事發時機車行車紀錄器拍到的影像上傳網路社群，並主動介入偵辦。今天上午10時50分左右，轄區員警來到車路頭街43號調閱監視器畫面，突然看見蘇男經過，立即衝前把他攔下帶返回派出所偵辦。
偵詢時，蘇男坦承有抬腿嚇人，但辯稱「是為了行人路權，在馬路上做實驗，看汽機車會不會禮讓行人」由於蘇男在道路上驚嚇用路人行為，已違反社會秩序維護法第63條，驚嚇他人有危害安全之虞之規定，警詢後依社會秩序維護法送辦裁處。
三重警方呼籲，民眾若發現有未禮讓行人之違規行為，應循正常管道檢舉，由警方依據違規事實舉發，切勿於道路上驚嚇往來通行之用路人，否則除違反社會秩序維護法相關規定遭裁罰外，若造成用路人發生事故或危險，還會有刑事責任，請用路人務必遵守交通規則，避免危害發生。
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