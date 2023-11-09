誤信導航直接開進石門水庫 車主跳車逃生

桃園市大溪區石門水庫昨天傍晚發生張姓男子開車誤信導航系統，轎車竟直接從大霸碼頭開進水庫沉入水下，張男幸運跳車脫困，這也是水庫頭一次，水利署北區水資源分署今天上午表示，車主誤信導航指示，車子開進水庫碼頭水域內頭一次，為避免車子再誤闖，目前放置三角錐警示，呼籲民眾開車注意安全。

警方表示，新竹縣張姓男子昨天傍晚6時10分，駕駛轎車準備前往阿姆坪基督教會做禮拜，他開啟導航系統行駛，行經石門水庫壩頂，原應走環湖道路，他卻誤闖一旁大壩碼頭下坡道路，天色黑暗未察覺，直接開進石門水庫大壩碼頭水域沉下水下，他緊急跳車脫困上岸。