誤信導航直接開進石門水庫 車主跳車逃生
桃園市大溪區石門水庫昨天傍晚發生張姓男子開車誤信導航系統，轎車竟直接從大霸碼頭開進水庫沉入水下，張男幸運跳車脫困，這也是水庫頭一次，水利署北區水資源分署今天上午表示，車主誤信導航指示，車子開進水庫碼頭水域內頭一次，為避免車子再誤闖，目前放置三角錐警示，呼籲民眾開車注意安全。
警方表示，新竹縣張姓男子昨天傍晚6時10分，駕駛轎車準備前往阿姆坪基督教會做禮拜，他開啟導航系統行駛，行經石門水庫壩頂，原應走環湖道路，他卻誤闖一旁大壩碼頭下坡道路，天色黑暗未察覺，直接開進石門水庫大壩碼頭水域沉下水下，他緊急跳車脫困上岸。
北區水資源分署表示，車主因為導航失誤，誤闖碼頭道路開進水庫水域內，這是水庫頭一次，幸好人平安，該碼頭旁道路坡度變小，讓駕駛人有足夠時間脫困，該碼頭道路是通往水庫停車場及碼頭必走道路，常有漁民進出使用，無法採固定式車擋，車子誤闖意外後，目前已放置三角錐警示，呼籲民眾注意行車安全。
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