新莊女煮東西忘關爐火直接外出 濃煙冒出119即救援

陳姓女子今天上午在新北市新莊區家裡烹煮東西，外出時卻忘記將爐火關閉，新北市消防局獲報出動人車趕抵及時撲滅火勢，所幸現場僅燒毀部分爐具，火勢沒有向外延燒、沒人受傷，起火原因待查釐清。

據了解，陳姓女子（48歲）今天上午在新北市新莊區復興路住處5樓煮東西，約莫上午近11時許她沒關閉爐火直接外出，等她想到已來不及趕回家裡，她趕緊通知119派員前往協助關閉火源及瓦斯。