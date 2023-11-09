新莊女煮東西忘關爐火直接外出 濃煙冒出119即救援
陳姓女子今天上午在新北市新莊區家裡烹煮東西，外出時卻忘記將爐火關閉，新北市消防局獲報出動人車趕抵及時撲滅火勢，所幸現場僅燒毀部分爐具，火勢沒有向外延燒、沒人受傷，起火原因待查釐清。
據了解，陳姓女子（48歲）今天上午在新北市新莊區復興路住處5樓煮東西，約莫上午近11時許她沒關閉爐火直接外出，等她想到已來不及趕回家裡，她趕緊通知119派員前往協助關閉火源及瓦斯。
不久，鄰居發現濃煙從陳女屋內冒出，打電話向119求援。新北市消防局獲報出動35名消防員、17輛各式搶救車輛趕抵布水線撲滅火勢。經消防員殘火處理，發現起火點位於後陽台，現場燒毀部分爐具，初估燃燒面積約0.3平方公尺，所幸現場沒有延燒、無人受傷，起火原因有待火調人員調查釐清。
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