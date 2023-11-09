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桃園阿祖怒燒床墊釀2死1命危 遠房親戚：怎會這樣？

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市桃園區龍壽街民宅火警昨晚發生2死1重傷悲劇，檢警今早在桃園殯儀館相驗，干家的遠房親戚一早接獲消息趕來幫忙，對此頻頻直呼「怎會這樣？」記者陳恩惠／攝影
桃市桃園區龍壽街民宅火警昨晚發生2死1重傷悲劇，檢警今早在桃園殯儀館相驗，干家的遠房親戚一早接獲消息趕來幫忙，對此頻頻直呼「怎會這樣？」記者陳恩惠／攝影
桃園市桃園區龍壽街145巷弄內某四層樓公寓的4樓昨晚7點多發生火警，雖然火勢在8分鐘內迅速撲滅，不過消防救難人員清查現場發現，起火點是間1.5坪大小房間，行動不便的85歲干姓阿祖當場燒成焦屍，隔壁房則有來不及逃生遭嚴重嗆傷的57歲簡姓阿嬤及8歲干姓孫，2人送醫後，阿嬤不治，小孫子在加護病房中，桃園地檢署檢察官今天上午會同法醫，先至起火公寓勘驗，隨即趕到桃園殯儀館相驗，干家親戚獲悉到場，頻頻直呼「怎會這樣！」

這名遠房親戚受訪時表示，不清楚8歲孫子的狀況，由於也是今天上午臨時接到通知前來幫忙，到底發生何種情況都還不清楚，因為雙方住很遠也不太清楚行動阿祖的狀況，對於他們家的經濟狀況，只知道家境不是很好，因為名下有財產，所以里長曾想幫他們辦理低收入戶也失敗。

遠房親戚說，聽到發生火警竟然會逃不出來，讓他相當訝異，他認為案發當時才晚上7點多也不是很晚，而且才7點多，屋內的3人也不可能已經就寢了，正常來說應該有機會逃出屋外的。

桃市桃園區四代同堂的高齡阿祖疑似燒床墊，造成隔壁房的簡姓阿嬤及8歲干姓金孫遭嗆傷，釀2死1重傷，干家的遠房親戚今早接獲消息趕來幫忙，對此頻頻直呼「怎會這樣？」記者陳恩惠／攝影
桃市桃園區四代同堂的高齡阿祖疑似燒床墊，造成隔壁房的簡姓阿嬤及8歲干姓金孫遭嗆傷，釀2死1重傷，干家的遠房親戚今早接獲消息趕來幫忙，對此頻頻直呼「怎會這樣？」記者陳恩惠／攝影

桃園 親戚 阿嬤

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