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宜蘭蘇澳砂石車輾過機車 2死者為情侶共乘上班同赴黃泉
宜蘭蘇澳鎮今天上午8時15分許發生死亡車禍，66歲周姓男子駕駛砂石車，行經龍德工業區入口，右轉起步時撞擊前方機車輾過，機車騎士47歲陳姓男子與乘客41歲林姓女子是一對情侶，先後殞命，周男酒測值為0，詳細肇事原因待警方調查。
宜蘭縣消防局上午8時18分許獲報，23分許抵達現場，陳男與林女被壓在砂石車輪胎下，林女安全帽噴出，頭部破損、肢體殘缺，已明顯死亡；陳男肢體多處擦挫傷、意識模糊，救難人員送往羅東博愛醫院，8時40分許到院，在院內失去生命徵象，9時45分宣告不治。
監視器畫面顯示，肇事砂石車沿頂強路往自強路由東向西行駛，在自強路、蘇濱路二段路口停等紅燈，死者機車停在砂石車右前方；8時15分許，紅燈轉綠燈，機車起步直行，砂石車則要右轉進蘇濱路，疑未注意前車，右轉過程中撞倒機車，左前輪輾過。
據了解，死者陳男與林女是一對情侶，在同一間公司工作，今天上午正要去上班，卻遭此大難；周男酒測值為0，詳細肇事原因待進一步調查。
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