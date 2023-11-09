新鳳山分局今落成！ 警局找回2位前局長共襄盛舉「少了他」

斥資4.03億元新建的高雄市鳳山警分局廳舍，今舉行落成典禮，新大樓為地下2層、地上8層建物，出自設計師趙建銘之手；除地方民代、仕紳外，警察局特地邀請曾擔任高雄市警察局長、已退休的何明洲、劉柏良共襄盛舉，市長陳其邁致詞時指出，接下來年底小港漢民所將落成、鳳山南成所及楠梓援中所都在規畫中，感謝議會不分黨派的民代支持警察工作。

新鳳山警分局重建工程原預計趕在去年12月23日市長選舉前完工，但因工程一再延宕延期，加上蓋新家的承辦人換了至少6個人，還歷經4個行政組長，也因新址大樓後方有山坡地，須辦理水土保持作業，增做擋土牆、排水溝及滯洪池，加上屋頂部分排水孔阻塞 無法疏通，以女兒牆鑽孔外接明管， 大樓工法難度高，工期延宕近一年後，分局終排除萬難，趕在年底前落成。

新鳳山分局外觀白色建築顛覆警察機關印象，加上多個景深的陽台，完工後曾被部分警界人笑稱像「老人公寓」、「養老中心」；市府新工處曾解釋，鳳山分局設計理念是由傳統威權「衙門」轉變成「社區安全中心」，可拉近警民距離。

今落成典禮，高雄市議會藍綠民代、鳳山當地里長、地方仕紳到場祝賀，一早現場安排舞龍、舞獅、小小警察炒熱氣氛，身為大家長的警察局長林炎田以及鳳山警分局分局長蔡鴻謀穿梭會場，忙碌異常。

現場除警察局各分局長外，警局邀請曾任高雄市警察局長、已退休的何明洲、劉柏良共襄盛舉，另李永癸不克參加，從高雄市警察局長高升警政署長的黃明昭因公務繁忙，派副署長李西河代表；另高雄地檢署檢察長洪信旭、橋頭地檢署檢察長張春暉也受邀。

市長陳其邁致詞時首先感謝議會的支持，並透露漢民派出所年底將完工，此外，鳳山南成派出所及楠梓的援中派出所多功能活動中心也規畫、編列預算中，感謝議會不分黨派，及劉柏良、何明洲兩位前局長在爭取、編列預算對警察同仁的支持。

陳其邁並強調，感謝警察同仁在治安上的努力，未來市府會盡力爭取舊廳舍改建及辦公廳舍的都更，讓警察同仁有更好的休息值勤場所，期盼檢警調大家一起合作，守護治安。