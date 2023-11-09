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打噴嚏「菜渣」噴到路人！反嗆「出來講」挨告獲不起訴
洪姓男子打噴嚏將「口水」、「菜渣」噴在賴姓男子身上，賴男不滿上前要求洪男道歉，洪男卻反而以肩膀撞擊賴男「打噴嚏是能控制的嗎」，無辜被菜渣噴到還被洪男推擠，氣得賴男提告恐嚇，但檢方勘驗畫面，因監視器沒有錄音，加上未見洪男有用肩膀撞擊賴男，認定罪證不足，不起訴洪男。
今年3月4日下午3時許，賴男走在前鎮區一家文具店門前，突然碰到洪男打噴嚏，結果洪的「口水」、「菜渣」噴到賴男身上，賴男隨即追上前質問洪男，要求洪跟他道歉。
但洪卻與賴男發生口角，還疑似以肩膀撞擊賴男，賴男指控洪男態度差，還反嗆「打噴嚏是能控制的嗎？打噴嚏又怎樣，我們出來講」，當場報警對洪男提告恐嚇。
檢警偵辦時，洪男辯稱賴男說噴嚏噴到他，要他道歉，他當場道歉後，結果賴卻又稱以後不要這樣，他才會回「怎麼了，不然出去外面講」，當時是考量人家也要做生意，才會請賴男到外面溝通，可能因為走道很窄，才會碰到他。
檢方後來勘驗文具店監視器畫面，發現賴、洪兩人在文具店裡並無推擠情形，由於監視器無錄音功能，沒有錄下兩人對話內容，無法認定洪曾向賴男稱「打噴嚏是能控制的嗎？打噴嚏又怎樣，我們出來講」。
再者，「打噴嚏是能控制的嗎？打噴嚏又怎樣，我們出來講」等語，並未侵害賴男身分法益，與恐嚇罪構成要件不符，綜合事證後，認定洪男罪證不足，不起訴處分。
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