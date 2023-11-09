影／疑車速太快失控 台南轎車自撞紐澤西護欄

台南市安平區世平一街與安港路口，今天凌晨1點30分發生白色轎車疑車速太快或是路況不熟，自撞紐澤西護欄，白車車頭幾乎全毀，男性駕駛自行爬出車外沒有大礙，警方對他酒測值零。台南市警四分局說，至於車禍真正原因需調閱監視器進一步釐清。

台南市安平區世平一街與安港路口，今天凌晨1點30分發生白色轎車自撞紐澤西護欄，白車車頭幾乎全毀，記者黃宣翰／翻攝

警方調查，一輛白色轎車今天清晨1點30，行經安平區世平一街與安港路口，自撞封閉式紐澤西護欄，葉姓男駕駛（43歲）自行爬出車外，送醫沒有大礙。

台南市漁港及近海管理所表示，安平區安港路以往因道路筆直，深夜常有人聚集飆車，去年4月轄區台南市警四分局建議後，在安港路設紐澤西護欄防範，以免危及公共安全，並在路口設置閃爆燈及路標，提醒往來車輛改道或是減速慢行。