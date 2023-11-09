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女山友登馬博橫斷摔傷腳骨折 花蓮黑鷹直升機吊掛救出

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

王姓女山友（右）隨隊登馬博橫斷不小心滑落邊坡，右腳疑似骨折，今天由空勤直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
王姓女山友（右）隨隊登馬博橫斷不小心滑落邊坡，右腳疑似骨折，今天由空勤直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
58歲王姓女山友隨隊登馬博橫斷，不慎滑落5公尺深的邊坡，右小腿腫脹疑似骨折。花蓮縣消防局、空中勤務總隊聯手救援，空勤黑鷹直升機今天一早出動，將傷患吊掛下山，送往花蓮慈濟醫院治療。

王姓女山友是參加一支共6人的登山隊，4日從南投縣東埔入山，預計以8天時間走馬博拉斯橫斷，11日從卓溪鄉中平林道下山。

昨天中午，王姓女子不小心滑落邊坡，右小腿腫脹，疑似閉鎖性骨折，肢體無力，已經沒辦法行走；同行山友考量王女身體狀況，且回程路況不佳會有危險，昨晚7時許向花蓮縣消防局求救，並將王女帶到花蓮縣卓溪鄉太平村的馬利加南山屋待援。

花蓮縣消防局立刻會同林業署花蓮分署玉里工作站、玉山國家公園南安管理站，集結一批5人搜救隊，同步連繫空勤總隊協助。今天清晨6時許，陸空同步出動，空勤花蓮駐地黑鷹直升機由正駕駛 金立平、副駕駛 謝華榮、機工長 洪榮伸，載消防署特搜隊員張晏嘉、 謝孟輯，一同飛往馬利加南山屋救援。初步評估患者傷勢、給予救護處置後，順利將王女吊掛救出，後送到德興棒球場附近空地，由救護車接駁送往花蓮慈濟醫院治療。

王姓女山友隨隊登馬博橫斷不小心滑落邊坡，右腳疑似骨折，今天由空勤直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
王姓女山友隨隊登馬博橫斷不小心滑落邊坡，右腳疑似骨折，今天由空勤直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供

花蓮 黑鷹直升機

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