女山友登馬博橫斷摔傷腳骨折 花蓮黑鷹直升機吊掛救出

王姓女山友（右）隨隊登馬博橫斷不小心滑落邊坡，右腳疑似骨折，今天由空勤直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供 58歲王姓女山友隨隊登馬博橫斷，不慎滑落5公尺深的邊坡，右小腿腫脹疑似骨折。花蓮縣消防局、空中勤務總隊聯手救援，空勤黑鷹直升機今天一早出動，將傷患吊掛下山，送往花蓮慈濟醫院治療。

王姓女山友是參加一支共6人的登山隊，4日從南投縣東埔入山，預計以8天時間走馬博拉斯橫斷，11日從卓溪鄉中平林道下山。

昨天中午，王姓女子不小心滑落邊坡，右小腿腫脹，疑似閉鎖性骨折，肢體無力，已經沒辦法行走；同行山友考量王女身體狀況，且回程路況不佳會有危險，昨晚7時許向花蓮縣消防局求救，並將王女帶到花蓮縣卓溪鄉太平村的馬利加南山屋待援。