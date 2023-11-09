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影／女大生見情郎…花1.5萬買卡遭阻 對方秒變「竹聯」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市董姓女大生近日在網路認識一名俊帥網友，雙方約見面深交，對方要求董女購買1.5萬元禮品卡，確認「不是警察」，董女前往超商買卡時，被店員發現有異，即時阻詐，未料對方得知贓款落空後，馬上在線上傳訊「我們是竹聯幫的」，以恐嚇董女，警方到場後安撫董女情緒，追查此案涉案人。

台中市董姓女大生（右）6日遇到交友詐騙，警方與超商店員阻詐，保住董女1.5萬元積蓄。圖／第二警分局提供
台中市董姓女大生（右）6日遇到交友詐騙，警方與超商店員阻詐，保住董女1.5萬元積蓄。圖／第二警分局提供

第二警分局育才所在6日下午4時許，接獲轄內一家超商報案，董姓女大生（19歲）刷卡購買1.5萬元的「apple store禮物卡」，疑遭詐騙，店員即時阻止，也協助女大生通報信用卡公司止付。

育才所副所長周信忠、警員黃世霖到場查處，經查，董姓女大生在近日透過交友軟體，認識一名長相俊美的男網友，雙方相談甚歡後約見面，但對方佯稱，「公司不讓員工私下交往」，要求董女前往超商購買禮品卡，將序號拍照後傳送，已確認「不是警察」，確認後會在見面時歸還現金。

董女不疑有他，前往超商刷卡，但因店員察覺有異狀，才即時阻詐，但董女向對方告知信用卡刷卡取消交易後，對方惱怒，直接在線上嗆聲「我們是竹聯幫的」，讓董女驚嚇不已，警方耐心安撫董女後，也帶回派出所製作筆錄，以後續偵辦此案歹徒，詢畢後也將董女送返家。

第二警分局提醒，詐騙集團經常透過網路FB、IG、交友軟體等管道搭訕，所使用的大頭照多為盜用網路上的帥哥、美女照片，讓被害人誤以為陷入迷惘，認識過程不曾見面、文字甜言蜜語以老公、老婆、親愛的相稱，即使提供護照或證件卻難信以為真。

第二警分局指出，網路交友有風險，詐騙集團潛藏在網路世界裡，騙你感情又騙你錢，請保持警覺，提醒自己「聊天可以、借錢免談」，留意從未見面的陌生人和你聊天後，開始以各種理由要你匯款就是詐騙。

詐騙集團 網路 超商

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