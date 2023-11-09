台中男一言不合就殺人 他招待所砍破頭...住院44天險喪命

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 台中黃姓男子到招待所和朋友喝酒聊天，一言不合竟持塑膠椅朝張姓男子猛砸，又亮摺疊刀狂刺他頭、臉，張前額至頭頂被畫開一道10公分傷口，一度命危搶救44日才出院。法院比對證詞、監視器，認為他顯有殺人不確定故意，考量支付50萬元和解，依殺人未遂罪判5年2月，可上訴。

檢警調查，黃男（34歲）2022年1月20日晚上8點多到林姓友人位於南屯區的招待所喝酒歡唱，隔天一早7點多他卻和在場的張姓男子（27歲）因細故爭執，黃竟情緒失控拿塑膠椅朝對方猛砸，又亮出1把摺疊刀朝張的頭部、脖子及背部砍了好幾刀。

張男當場濺血，除被毆到顱內出血、顱骨骨折，額頭至頭頂還有10公分撕裂傷，全身也多處刀傷，當場傷重失去意識呼吸衰竭，所幸其餘友人見狀阻止並緊急送醫才撿回一命。

法院審理時，黃男否認殺人未遂，辯稱他沒有持刀砍張的頭，只有砍他的背，會拿刀刺是因被他打不爽才想要嚇嚇他，但沒有要殺他的意思。

張男證稱，被黃打頭後躲到屋內，但黃又持刀砍，在場其他人也說，聽見招待所內包廂有打罵聲音，目睹黃男持塑膠椅猛砸張，一路又打進去裡面，且黃還拿刀攻擊張的頭、肩及手，造成張男滿臉是血。

法院勘驗監視器也發現，黃男拿塑膠椅朝張多次揮擊，張右手摀住臉左手呈防禦姿勢，黃跟隨在後右手拿塑膠椅、左手持尖銳物朝張頭部攻擊數次，並參酌張男傷勢集中頭、臉及脖子，且案發現場血跡斑斑。

另張男送醫時昏迷，雙側瞳孔不等大，有危及生命風險，緊急手術後1個月仍無法脫離呼吸器，直至同年3月5日才出院，住院長達44天，經綜合判斷黃男出手力道、攻擊部位等，不採信張辯詞，認為他顯有殺人不確定故意。

法院審酌，黃男僅因口角一時氣憤，就輪番拿塑膠椅、摺疊刀攻擊，造成張一度命危，術後仍有後遺症，且其隨身攜帶刀械，和他人一言不合就恣意持刀傷人，顯危及社會治安，考量黃已支付50萬元雙方和解，依殺人未遂罪判他5年2月。