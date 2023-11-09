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新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒
新北某醫院爆發醫療糾紛，任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔今年8月因病被送往住家附近醫院急診並開刀治療，術後恢復良好，怎料在10月由復健師餵食時被薯泥噎到後休克昏迷至今。家屬不解院方一句道歉或說明都無；院方則強調第一時間啟動急救程序，針對家屬疑義會持續溝通。
黃皇翔妻子方麗維說明，先生任職於萬華分局偵查隊小隊長，在今年8月31日凌晨3時15分由救護車送往醫院急診，安排住入內科加護病房觀察治療後，由該院心臟權威醫師診斷為心臟細菌感染，必須開刀治療，決定於9月8日親自操刀開了心臟僧帽手術，術後恢復良好。
方麗維指出，怎料10月18日被復健師餵食薯泥噎到後休克搶救插管至今，22天了都一直昏迷沒有意識，院方或復健師對這情況連一句道歉或說明都沒有。目前先生還是持續這狀況，也只能先看先生狀況，才能有新的想法，現在人還昏迷，也不知道要跟醫院談什麼。
醫院回應，該案是病患接受吞嚥訓練中突發噎到情形，經立即CPCR及插管急救後轉入加護病房，目前持續積極治療中。事件發生後，已立即請專科醫師及專人多次向家屬關懷，並說明是依常規先後以水、布丁及泥狀食物，循序漸進為病人做吞嚥訓練，盼黃皇翔早日脫離鼻胃管；醫院人員一發現病人噎到時，就立刻啟動急救程序，針對家屬的疑義，醫院會持續善意溝通。
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