新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔（中）過去在工作上常受表揚。圖／方麗維提供 新北某醫院爆發醫療糾紛，任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔今年8月因病被送往住家附近醫院急診並開刀治療，術後恢復良好，怎料在10月由復健師餵食時被薯泥噎到後休克昏迷至今。家屬不解院方一句道歉或說明都無；院方則強調第一時間啟動急救程序，針對家屬疑義會持續溝通。

黃皇翔妻子方麗維說明，先生任職於萬華分局偵查隊小隊長，在今年8月31日凌晨3時15分由救護車送往醫院急診，安排住入內科加護病房觀察治療後，由該院心臟權威醫師診斷為心臟細菌感染，必須開刀治療，決定於9月8日親自操刀開了心臟僧帽手術，術後恢復良好。

方麗維指出，怎料10月18日被復健師餵食薯泥噎到後休克搶救插管至今，22天了都一直昏迷沒有意識，院方或復健師對這情況連一句道歉或說明都沒有。目前先生還是持續這狀況，也只能先看先生狀況，才能有新的想法，現在人還昏迷，也不知道要跟醫院談什麼。