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新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

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新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔（中）過去在工作上常受表揚。圖／方麗維提供
任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔（中）過去在工作上常受表揚。圖／方麗維提供
新北某醫院爆發醫療糾紛，任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔今年8月因病被送往住家附近醫院急診並開刀治療，術後恢復良好，怎料在10月由復健師餵食時被薯泥噎到後休克昏迷至今。家屬不解院方一句道歉或說明都無；院方則強調第一時間啟動急救程序，針對家屬疑義會持續溝通。

黃皇翔妻子方麗維說明，先生任職於萬華分局偵查隊小隊長，在今年8月31日凌晨3時15分由救護車送往醫院急診，安排住入內科加護病房觀察治療後，由該院心臟權威醫師診斷為心臟細菌感染，必須開刀治療，決定於9月8日親自操刀開了心臟僧帽手術，術後恢復良好。

方麗維指出，怎料10月18日被復健師餵食薯泥噎到後休克搶救插管至今，22天了都一直昏迷沒有意識，院方或復健師對這情況連一句道歉或說明都沒有。目前先生還是持續這狀況，也只能先看先生狀況，才能有新的想法，現在人還昏迷，也不知道要跟醫院談什麼。

醫院回應，該案是病患接受吞嚥訓練中突發噎到情形，經立即CPCR及插管急救後轉入加護病房，目前持續積極治療中。事件發生後，已立即請專科醫師及專人多次向家屬關懷，並說明是依常規先後以水、布丁及泥狀食物，循序漸進為病人做吞嚥訓練，盼黃皇翔早日脫離鼻胃管；醫院人員一發現病人噎到時，就立刻啟動急救程序，針對家屬的疑義，醫院會持續善意溝通。

任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔（中）與妻子方麗維感情良好，方麗維不滿醫院有醫療疏失。圖／方麗維提供
任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔（中）與妻子方麗維感情良好，方麗維不滿醫院有醫療疏失。圖／方麗維提供
任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔近日由復健師餵食時被薯泥噎到後休克至今，讓家屬相當心疼。圖／方麗維提供
任職台北萬華警分局偵查隊小隊的小隊長黃皇翔近日由復健師餵食時被薯泥噎到後休克至今，讓家屬相當心疼。圖／方麗維提供

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